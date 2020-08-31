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Дальневосточный капитал № 05, 2020
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16 Сентября 2020, 10:15 | Отрасль
Рыбаков повернули к верфям
Программа "Квоты под киль" оживила производство на судостроительных заводах региона
На великой дальневосточной реке построено три судостроительных завода: в Благовещенске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. До последнего времени амурские верфи больше боролись за сохранение плавучести, чем думали о развитии. Запуск в прошлом году федеральной программы «Квоты под киль» повернул к ним лицом дальневосточных рыбаков, которые до этого предпочитали размещать заказы на зарубежных вервях.
Главными ее задачами является обновление рыбодобывающего флота Дальнего Востока и модернизация производственных мощностей по его строительству и ремонту. В соответствии с ней инвестор, размещающий заказы на российских верфях, получает государственную дотацию в размере 30 процентов от понесенных затрат на строительство судов. Это заставило потенциальных заказчиков по-новому взглянуть на имеющиеся под боком производственные мощности, а судостроителям уже было, что предложить рынку.
Благовещенский судостроительный завод имени Октябрьской революции вошел в эту программу с проектом строительства малотоннажного рыболовного судна (МРС) № 1338.
Благовещенский ССЗ - старейший на Дальнем Востоке. Предприятие было основано еще в 1887 году, и на заре своей деятельности занималось литьем изделий из чугуна и меди, строило паровые котлы и машины, небольшие речные суда, а также оборудование для сельского хозяйства, золотодобывающей и мукомольной продукции. Непосредственно судостроением в Благовещенске занялись только в 70-е годы. В советское время на воду спустили около полутысячи МРС проекта 1338, однако с 2012 года их выпуск прекратился. Предприятие выживало за счет развития других направлений.
Профильное направление поддерживали заказы Минобороны, для которого благовещенская верфь время от времени строила картографические суда. В судостроительном портфеле завода имеются также договор с Якутией на строительство речного транспортно-промыслового бота проекта 7220, производство неводовыборочных машин «Нельма» с редуктором и гидромотором для рыбодобывающих судов Камчатки и заказ на оцинковку судовых трубопроводов для Дальневосточного судостроительного завода «Звезда».
На БСЗ трудятся более 500 работников, завод состоит из 6 цехов с необходимой производственной инфраструктурой. На базе предприятия профильный колледж открыл отделение по выпуску рабочих основных профессий. За прошедшие годы модернизирован и проект 1338, на базе которого спроектировано новое малотоннажное рыбодобывающее судно. Сейнер может работать практически любыми видами лова, как в море, так и на речках с небольшими глубинами, а рыбу сдавать на берег без перегрузки.
«После восьмилетней паузы мы закладываем новую серию малых рыболовных сейнеров. Сегодня они особенно актуальны для западного побережья Камчатки. Надеюсь, мы успешно справимся с поставленной задачей и к началу осенней путины 2020 года передадим первый сейнер владельцу», - отметил гендиректор судостроительного завода Вячеслав ПОПОВ.
«От правительства Камчатского края получено предложение о сотрудничестве с рядом рыбодобывающих предприятий, которые работают на территории Камчатского края и готовы к сотрудничеству по строительству судов на территории Амурской области. Мы считаем это очень перспективным направлением, который обеспечит наш судостроительный завод заказами на много лет вперед», - отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила СТАРКОВА.
Позитивным настроем проникнуты и корабелы Хабаровского судостроительного завода. В программу ХСЗ попал с якорным проектом 03141 современного судна-краболова. Назначение траулеров этой серии - промысел краба и креветки ловушками и хранение улова в охлажденной морской воде, с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.
В конце апреля 2020 года на заводе заложили сразу два краболова этой серии. В дирекции предприятия рассказали, что еще 27 марта Российский морской регистр судоходства выдал АО «ХСЗ» свидетельство о закладке двух краболовных судов для магаданской рыболовной компании «МАГ-СИ ИНТЕРНЕШНЛ», контракты на строительство которых были подписаны 15-го января 2020 года.
Постройка головного судна займет по времени два года. На строительство каждого из последующих судов проекта уйдет не более года.
«Подписанный контракт является первым из нескольких планируемых. Хабаровский судостроительный завод согласовывает контракты с другими заказчиками и продолжает вести переговоры по поступающим заявкам. Строительство краболовных судов позволит загрузить производственные мощности ХСЗ на несколько лет», - отметил генеральный директор АО «Хабаровский судостроительный завод» Игорь Васько.
В настоящее время Хабаровский судостроительный завод также работает над строительством судна на воздушной подушке СВП-50 и двух морских буксиров проекта 00440 для Амурского судостроительного завода. Активно развивается направление судоремонта.
«Мощности предприятия загружены на сто процентов, мы ведем активный набор рабочих основных профессий. Год назад было трудно предположить, что все так разительно изменится», - отметил пресс-секретарь ХСЗ Тамерлан МАЛИКОВ.
Амурскому судостроительному заводу также есть, что предложить рыбодобывающему рынку Дальнего Востока в рамках программы. В частности, на предприятии готовы строить большие траулеры-краболовы, имеется предварительная заявка сразу на пять таких судов. Завод в последние годы благодаря вниманию правительства РФ и усилиям региональных властей уверенно выходит из зоны турбулентности, в которой оказался в начале двухтысячных.
«Мы целенаправленно работаем над модернизацией производства, снижением себестоимости строительства судов, устанавливаем, в частности, новую систему резки металла», - рассказал журналистам руководитель проектов гражданского судостроения АСЗ Александр ПОПОВ. По его словам, приезжающие на завод заказчики сначала проявляют настороженность, а затем, осмотрев цеха, «меняют мнение».
Тем не менее, на АСЗ существуют объективные трудности, которые сдерживают рост производства на флагмане дальневосточного судостроения. Сейчас на АСЗ в рамках военных заказов идет строительства серии малых ракетных катеров и корветов, гражданское судостроение на заводе представлено проектом строительства судов-снабженцев для сахалинских нефтегазовых промыслов, двух паромов ледового класса и морского буксира для Сахалина.
Однако из-за санкционных ограничений сроки исполнения всех гражданских судов сдвинулись. Предприятие вынуждено увеличит стоимость каждого паром почти на 1 млрд рублей. Также АСЗ ограничено по производственным мощностям, так как значительное количество стапелей заняты неоконченными проектами прошлых лет, остановленными из-за прекращения государственного финансирования.
Основной проблемой является тяжелая финансовая ситуация, более полутора миллиардов рублей завод вынужден уплачивать ежегодно для погашения задолженности банкам. Руководство завода направило предложение в ОСК с просьбой провести докапитализацию завода в размере 14 млрд. рублей за счет средств государственной поддержки.
«Сейчас суда, которые мы производим, не приносят нам прибыли. Нам нужны преференции, как дальневосточной верфи, работающей в особых условиях», - отметил гендиректор предприятия Владимир КУЛАКОВ. Согласно плана финансового оздоровления, составленного на АСЗ, завод бы вышел на безубыточную работу в течение пяти лет после начала его реализации.
«В ОСК с пониманием встретили предложения Амурского завода о необходимости финансовой поддержки АСЗ со стороны руководства государства. В вопросах загрузки производственных площадей завода также есть моменты, требующие нашего непосредственного участия, и в этом плане мы как никогда плотно работаем с руководством АСЗ», - рассказал глава ОСК Алексей РАХМАНИНОВ.
Совещание по вопросам финансовой поддержки завода прошло в Комсомольске-на-Амуре во время визита заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, однако решение о докапитализации предприятия еще не принято. Возможно, это связано с ситуацией вокруг ареста экс-губернатора Сергея Фургала. И сейчас, когда край возглавил новый врио, в правительстве РФ могут вернуться к рассмотрению вопроса, ведь для всех очевидно, что без решения финансовых и организационных вопросов на самом высоком уровне будущего у Амурского судостроительного завода нет.
Фото с сайтов АСЗ, ХСЗ и БСЗ, представлены пресс-службами предприятий.
Олег КУЛЬГИН.
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