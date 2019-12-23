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26 Декабря 2019, 18:43 | Отрасль |

ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" подтвердило соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов

Существование стандартов обеспечивает уверенность потребителей, определяет их выбор, повышает доверие к торговой марке

Как объяснить простыми словами, что значит «стандарты качества»? Еще более смущаютВВ обычного человека странные цифры в тексте новостей: ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015.

Существование стандартов обеспечивает уверенность потребителей, определяет их выбор, повышает доверие к торговой марке. Проверку соответствия компаний общемировым стандартам качества проводят авторитетные эксперты с многолетним опытом работы. Например, на днях такую многоступенчатую проверку прошли наши соседи – компания ННК- Хабаровскнефтепродукт.

Аудит проводился компанией AFNOR Certification, входящей в пятерку европейских лидеров по стандартизации и сертификации. Ее экспертами была особо отмечена такая сильная сторона предприятия, как анализ удовлетворённости потребителей и своевременное реагирование на их требования, повышение степени удовлетворенности потребителей и максимальное соответствие их ожиданиям.

В конце лета текущего года аудиторскую проверку с успехом выдержало АО «ННК-Приморнефтепродукт». Независимая оценка международных экспертов констатировала высокий уровень качества нефтепродуктов, предлагаемых клиентам на АЗС под брендом ННК.

По итогам надзорного аудита ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» подтвердило соответствие интегрированных в общую управленческую систему предприятия систем менеджмента качества, профессиональной и экологической безопасности требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015.

Напомним, что предприятие реализуют топливо, произведенное Хабаровским нефтеперерабатывающим заводом, через собственную сеть АЗС ННК на территории Дальнего Востока. При этом особое внимание уделяется повышению уровня сервиса и расширению перечня предоставляемых клиентам услуг. Уютные кафе-зоны с качественным фаст-фудом и свежесваренным кофе, улыбчивые сотрудники, акции для постоянных покупателей уже стали визитной карточкой АЗС с ярким логотипом солнцем.

Кстати, перед Новым годом автозаправочные станции ННК традиционно украсили яркими елочками в фирменных цветах компании. «Мы стараемся уделять внимание даже мелочам. Ведь именно они создают особую атмосферу, повышая настроение нашим клиентам накануне праздников»,- прокомментировали в компании.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Хабаровскнефтепродукт  аудит  сертификация  проверка  топливо  завод 


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