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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:14 |
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Неоднозначный успех агропрома
Последние годы для сельскохозяйственной отрасли стали временем заметных перемен, открытием тех новых возможностей, которые появились в связи с изменением стратегии развития Дальнего Востока, ярко выраженной ориентацией на экспорт, предложенными региону инструментами развития
В то же время, именно сейчас, столкнувшись с обострением некоторых давних проблем, складывавшихся десятилетиями от недостаточного внимания к макрорегиону, прежде всего – его кадровому потенциалу, отрасль фактически оказалась перед лицом новых вызовов, от ответа на которые в значительной степени зависит ее завтрашний день. Ожидание кардинальной смены положения дел сегодня велико как никогда.
В поисках инвестиций
Главным содержанием этих последних лет были поиски инвестиций. Ни один из прошедших Восточных экономических форумов не обошел вниманием сельское хозяйство. В списке итогов каждого из них непременно оказывались инвестиционные соглашения о реализации крупных сельхозпроектов на Дальнем Востоке. Некоторые из них в дальнейшем, в плане реализации, оказались вполне успешными. Наиболее известный – договор с компанией «Мерси Агро Приморье» о строительстве в ТОР «Михайловский» нескольких свинокомплексов, заключенный еще на первом ВЭФ в 2015 году. Вполне успешно складывается ситуация и с реализацией агропромышленных проектов следующего Восточного экономического форума – на ВЭФ-2016 были подписаны два соглашения Российско-китайским фондом агропромышленного развития с компаниями «Амур Агро Холдинг» и «Ратимир». К благополучно стартовавшим недавно проектам можно отнести и строящийся сейчас тепличный комплекс компаний ООО «НК Лотос» в ТОР «Михайловский», проект которого был заявлен на ВЭФ в 2018 году.
И несомненно триумфальным, среди прочих, стало событие прошлогоднего форума – запуск нескольких дальневосточных проектов, старт которым дал глава государства Владимир ПУТИН. Среди них – и один сельскохозяйственный проект: свиноводческий комплекс компании «Русагро», резидента ТОР «Михайловский».
Стоит отметить, что успех сопутствует не всем проектам, заявленным на прошедших во Владивостоке форумах. Например, до сих пор не приступила к строительству молочного животноводческого комплекса вьетнамская компания TH Group, хотя о проекте стало известно еще в ходе работы форума 2017 года. А компания «Юг России», намеревавшаяся строить комплекс по переработке сои и семян масличных культур, вообще отказалась от этих планов, посчитав проект, по словам дальневосточных специалистов, экономически малопривлекательным.
В результате всех этих и других усилий в сельскохозяйственной отрасли Дальнего Востока произошли существенные сдвиги. Резкий рост производства показало свиноводство, что, в общем-то, не стало неожиданным, ведь именно туда пришли самые большие частные инвестиции, поддержанные государством. Свиноводческие проекты в том или ином варианте сегодня реализует почти каждый дальневосточный регион. И не всегда это новые стройки. Некоторые регионы, в отсутствие крупных проектов, пошли по пути модернизации имеющихся, как правило небольших, производств. Например, Хатасский свинокомплекс ввел в эксплуатацию новый убойный цех в прошлом году, инвестором проекта выступил минсельхоз Республики Якутия.
Но кардинальные перемены на местных рынках свинины ожидаются именно там, где к реализации были представлены проекты крупных свиноферм. Помимо приморских проектов ТОР «Михайловский» (компании «Мерси Трейд» и компании «Русагро»), новый свинокомплекс строится на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» компанией «Скифагро – ДВ». На этот год запланирован ввод в эксплуатацию свинокомплекса, построенного резидентом ТОР «Южная», компанией «Мерси Агро Сахалин». Новый крупный свинокомплекс был введен компанией «Агротек» на Камчатке – единственный, кстати, не связанный с льготами и преференциями территорий опережающего развития.
Выход на высокие показатели
Новые производства должны были к этому году существенно улучшить ситуацию с самообеспеченностью мясом сразу в нескольких дальневосточных регионах, но этого не случилось. Причиной стало неожиданное событие – эпизоотия ящура, полностью уничтожившая поголовье в двух приморских свинокомплексах и одном хабаровском. В результате, самые масштабные дальневосточные производства приостановили деятельность. И только сейчас, после всех карантинных мероприятий, эти свинокомплексы делают первые шаги по восстановлению работы. Смертельная эпидемия животных не задела только Сахалин и Камчатку. Там, впервые за долгие годы, обеспеченность собственным мясом свинины вышла на высокие показатели.
- Мы участвовали в программах в течение этих пяти лет, – говорит генеральный директор «Агротек Холдинга» Владимир РУБАХИН. – Государство построило инфраструктуру для свинокомплексов, для убойного цеха. В этом году мы заканчиваем программу развития свиноводства в Камчатском крае, что позволяет нам обеспечить на 60-70% внутренние потребности края по свинине. Есть и другие игроки. Но на сегодняшний день Камчатский регион, наверное, – самый обеспеченный по мясу свинины на всем Дальнем Востоке. К концу года будем закрывать потребность на 80-85%. В Приморье мы выращиваем зерновые и зернобобовые, строим мощности по приемке, сушке, хранению зерна. Это проект, связанный со свининой на Камчатке. И сейчас выстраиваем логистику «Приморье – Камчатка» по завозу кукурузы, сои, овса, ячменя, пшеницы. Приморье – это та площадка, которая снабжает животноводство Камчатского края доступными кормами. В то же время, камчатское предприятие стремится принять режим ТОР. Но не очень хорошо получается. Наше предприятие действующее, отсюда – трудности в получении статуса. Сейчас мы полностью не можем эти льготы к себе применить.
Молока по-прежнему мало
Но такой успех, который достигло свиноводство в дальневосточном округе, к сожалению, не сопутствует другой крайне важной для макрорегиона отрасли – молочному животноводству. Регионы по-прежнему снижают поголовье коров. Например, в Амурской области еще в 2015-ом году дойное стадо составляло почти 38 тыс. голов, в 2018-ом их осталось только 31 тыс. В Приморском крае год назад было 6,03 тыс. голов в фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях, сегодня – 5,9 тыс. голов, и это при том, что в край буквально пару месяцев назад был завоз 200 коров из Европы. А в Якутии прошлогоднюю ситуацию со снижением поголовья назвали катастрофической.
Молочное животноводство, увы, по-прежнему почти не привлекает инвестиции. В основном, в регионах ДФО развитие молочной отрасли осуществляют малые предприятия. И именно там появляются крепкие кооперативы из частных хозяйств граждан, которые становятся основой для создания перерабатывающих производств. В последние годы такие кооперативы стали появляться в Приморском крае. Но наиболее широко они представлены в Якутии. Республика изначально не стремилась к созданию крупных агропромышленных холдингов, а развивала свое сельское хозяйство, опираясь на местных сельских производителей. И сегодня в этом регионе создана одна из крупнейших в стране систем сельскохозяйственных кооперативов. В этом году в Сунтарском улусе началось строительство нового животноводческого комплекса. Строит его, при поддержке республиканского бюджета, сельскохозяйственный кооператив «Сырдык аартык», объединяющий 76 индивидуальных предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств.
В то же время, о судьбе тех проектов, о которых периодически сообщается в печати, в том числе тех, которые были заявлены на ВЭФ, известно совсем немного. Реально строящихся масштабных молочных ферм в ДФО – единицы. Самый крупный инвестор – приморская компания «Грин Агро», реализующая проекты в Приморском крае и на Сахалине.
Кстати, в Сахалинской области, где проживает не так много населения, сельское хозяйство обновляется едва ли не самыми высокими темпами в ДФО. В последние пять лет область сумела построить и запустить в производство несколько значимых проектов – от тепличных комплексов до молочно-товарной фермы. Но этим не ограничивается список строящихся производств. К реализуемым сейчас в регионе относят проект «Грин Агро-Сахалин», который помимо молочных ферм строит и завод по переработке молока. На острове фактически представлены проекты всех основных отраслей мясного животноводства – строится птицефабрика «Островная», животноводческая ферма крупного рогатого скота мясного направления (проект реализует АО «Совхоз Южно-Сахалинский»), в этом году, по плану, завершается строительство свиноводческого комплекса компании «Мерси Агро – Сахалин».
Кадры в зоне риска
Стоит отметить, что почти все сельскохозяйственные проекты в регионах ДФО реализует местный дальневосточный бизнес. И практически в каждом регионе среди наиболее значимых для своих проектов рисков инвесторы называют кадровую проблему. Именно она сегодня оценивается ими как основной сдерживающий фактор в принятии решения об инвестировании.
- Дальний Восток пустеет, особенно северные районы Амурской области, – говорит соучредитель агрокомплекса «Серышевский» Дмитрий МЕЛЬНИЧЕНКО, – рынок тоже не на подъеме, т.к. у людей снижается покупательная способность. На этом фоне делать какие-то инвестиции довольно рискованно. Но главный ограничивающий фактор – это опасения, что людей, необходимый персонал для новых производств, просто не подберешь. Я сам против иностранной рабочей силы, но в последнее время ситуация с кадрами осложняется, и мы тоже уже стали привлекать иностранцев, в основном узбеков. При этом у нас рядом большой поселок. Но набрать работников я там не могу – люди отказываются работать. У нас утрачен престиж сельскохозяйственных профессий, люди не хотят работать на таких работах.
Успешная отрасль
Привлекательной для инвестиций оказалось и овощеводство закрытого грунта. На Дальнем Востоке такие проекты реализуются почти в каждом регионе. И даже более того – это едва ли не единственная отрасль сельского хозяйства, сумевшая привлечь иностранные инвестиции, а вместе с ними принести и передовые технологии. В то же время, в Приморском крае, еще не так давно считавшимся центром производства зимних овощей, попало под банкротство крупнейшее предприятие – ФГУП «Дальневосточное», решившееся на модернизацию своих теплиц. Один из самых известных производителей прекратил поставку овощей зимой.
На фоне разноплановых успехов животноводства за последние несколько лет стабильной выглядит ситуация в растениеводстве. Основные растениеводческие регионы, расположенные на юге ДФО, наращивали площади посевов, вводили в оборот новые земли. Ни один регион не показал снижения производств или площадей, что, несомненно, говорит о привлекательности растениеводства, его рентабельности. Эта привлекательность продиктована как азиатским рынком, прежде всего, китайским, так и потребностями развивающегося животноводства. Амурская область за три года увеличила площади посевов с 1165 тыс. гектаров до 1281 тыс. гектаров. Почти до 500 тыс. гектаров выросли посевы во втором по значимости для растениеводческой отрасли регионе – Приморском крае.
МНЕНИЕ
Владимир Рубахин: Сырьевая направленность Дальнего Востока осталась
"Те, кто проинвестировал в то, что не увезешь с собой, переживают за стабильность населения на Дальнем Востоке"
Владимир Рубахин, генеральный директор ЗАО "Агротек Холдинг":
- Хотелось бы сказать о некоторых трендах. В последние годы усилился отток населения с Дальнего Востока, что снижает внутренний рынок. Глубина провала выше известных цифр, поскольку уезжают коренные жители, те, которые здесь родились, и вывозят детей с территории. На их место приезжают люди в основном из Средней Азии. Это люди из другой культурной среды, с другими потребительскими предпочтениями. Грубо говоря, живут они на 100 долларов в месяц. Понятно, что это не та внутренняя среда, которая будет развивать рынок.
С экспортом прорывов тоже нет, на мой взгляд, Азия нас не ждет. Азиатов больше интересует сырье. Покупают они, например, сою, интересуются гречкой, рисом, но продукты вторичной переработки находятся вне поля внимания зарубежных партнеров. Поэтому сырьевая направленность Дальнего Востока осталась. Ничего, собственно здесь не поменялось.
Другое дело, что туризм потихоньку начал раскачиваться. И за счет притока туристов внутренняя среда начала понемногу ориентироваться на спрос этих приезжих, которые, наверное, тратят здесь какие-то деньги. Мы на Камчатке это видим. Кроме туризма больших побед я в этом плане, честно говоря, не вижу.
Что касается агропромышленного комплекса, то мы сегодня стали чувствовать дыхание компаний, которые находятся в Сибири и за Уралом. Федеральные игроки заходят на Дальний Восток при помощи инструментов развития, территорий опережающего развития, что теснит локальный бизнес, поскольку традиционно те, кто не находился в зоне льготных налоговых режимов, испытывают сейчас трудности вдвойне. С одной стороны, входят федеральные компании с неограниченными финансовыми и политическими ресурсами, а с другой стороны, они работают в льготных налоговых режимах, что еще больше усиливает конкуренцию. Мы наблюдаем, что немногие выживают в данной ситуации, только те, кто имеет запас прочности на сегодняшний день.
Наше предприятие не использует китайцев в качестве рабочей силы, а опирается на внутренний рынок. Здесь есть проблемы. С одной стороны, высококвалифицированные специалисты нам нужны. Их, соответственно, нужно завозить по неким программам, которые сейчас существуют. Но скажу сразу: нужно стараться удерживать то население, которое живет на Дальнем Востоке. Сегодня эту программу нужно распространять и на выпускников вузов, которые получают дипломы и уезжают или, наоборот, – не возвращаются, получив диплом. Если они вернутся, то им нужно давать подъемные на территории, работать с первоначальным взносом по жилью, давать льготные проценты по ипотеке. Сейчас, вроде, этот вопрос пытаются сдвинуть с мертвой точки. Но если будет первоначальный взнос близкий к нулевому, и 2% – для всех, допустим, выпускников или молодых людей Дальнего Востока, то, конечно, они на запад не поедут. У них здесь будет возможность работать, учиться, развиваться. Поэтому жилищный вопрос – это ключевой для развития кадров и вообще сохранения населения на Дальнем Востоке. Ведь здесь люди не живут, они работают здесь. Как только человек теряет работу, он сразу стремится покинуть регион, потому что жить здесь без работы – дорого. В 70-80-е годы на Камчатке население выросло в три раза по отношению к 60-м. Тогда нужно было его приток обеспечить. А сейчас задача – удержать население.
Возьмите статистику, сколько молодежи закончило вуз и уехало или сколько уехало учиться и не приехало. Там цифры будут в районе 80%. Узбеками это заполнить или китайцами? Зачем сюда везти за 1 млн рублей иностранного рабочего или переселенца, который 2-3 года поработает, получит свои деньги и снова уедет, скорее всего? Сейчас те, кто проинвестировал в сельское хозяйство, в развитие розничных магазинов и т.д., то есть – в то, что не увезешь с собой, переживают за стабильность населения на Дальнем Востоке.
По мнению некоторых депутатов, нам и так много дают. Я возражу. Сегодня центральные регионы – Москва, Санкт-Петербург, города миллионники стали оживать в России, и они становятся магнитом. Нужно создать такой потенциал, чтобы здесь легче, лучше, удобнее стало жить и работать. А дальше уже – строить планы по развитию промышленности, сельского хозяйства. Житель Дальнего Востока должен быть защищен законом как имеющий льготы на строительство жилья, он должен иметь более высокие социальные гарантии по проезду на материк и т.д. Предприниматели уже давно предлагают на Камчатке строительство доступного жилья, где и работодатель участвует, и работник, и немного государство помогает. Приезжий в ипотеку не пойдет на Дальнем Востоке, потому что он не знает, будет ли он здесь жить и работать. А местным этот инструмент нужен.
В этом плане стало тяжелее работать на Дальнем Востоке. Конкуренция за кадры возрастает, внутренний рынок скудеет, покупательная способность падает. В этих условиях социальная политика заявляет о себе уже громко. А все остальное – сельское хозяйство, инфраструктурная поддержка – это все здорово, конечно, но кому мы это все потом продавать будем?
Дмитрий Никифоров: Мы рискуем потерять квалифицированные кадры
"Конкуренция за кадры, и без того высокая, у нас в Приморском крае в ближайшем будущем будет только возрастать"
Дмитрий Никифоров, генеральный директор ООО Совхоз "Искра":
- В этом году мы подали документы на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток, создав для этого крестьянско-фермерское хозяйство. Еще полгода назад я не думал об этом. У нас устойчивое во всех отношениях сельхозпредприятие, мы активно развиваемся, создаем новые современные производства, пытаемся осваивать экспортные рынки. И делаем это вполне успешно. Но сейчас ситуация складывается таким образом, что мы посчитали для себя целесообразным стать резидентом СВП. Главная причина – возможность получить налоговые льготы.
Мы рассчитываем за счет этих льгот решить сложный в сельском хозяйстве кадровый вопрос – высвободившиеся деньги мы планируем использовать на повышение зарплат для удержания сотрудников и привлечения новых кадров. У нас работают высококвалифицированные специалисты, но мы рискуем потерять их, поскольку в Приморский край приходят крупные инвесторы, с большими финансовыми возможностями, заинтересованные в квалифицированных кадрах и готовые платить им высокие зарплаты. Конкуренция за кадры, и без того высокая, у нас в крае в ближайшем будущем будет только возрастать. Не так давно в руководстве края было принято решение об обнулении квот для иностранной рабочей силы. Следующий год будет переходным, и привлечение иностранных рабочих еще сохранится в том или ином количестве, но через год сельское хозяйство края окажется в очень непростой ситуации. Если не будет китайцев, то собственники земли, которую сдавали им в аренду, предложат ее на рынке. По нашим оценкам, таких площадей будет предложено не менее 75 тыс. гектаров. Эту землю кто-то должен будет обрабатывать. Мы готовы привлекать местную рабочую силу, обучать механизаторов. И на это будем использовать, в том числе, деньги, сохраненные благодаря льготному налоговому режиму.
Фото Юрий Рогов.
Елена АБАШЕВА
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