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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Исключить человеческий фактор
Обучение персонала в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности является важной задачей, стоящей перед руководителями организаций. Не секрет, что подавляющее число аварийных ситуаций и несчастных случаев на производстве вызвано не отказами техники, а человеческим фактором. Недостаточная обученность персонала часто приводит к человеческим жертвам, а также большому материальному ущербу.
Государственная политика в данной сфере заключается в создании системы постоянной подготовки, обучения и проверки знаний работников в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Основная роль в этой системе отводится непосредственно предприятиям, руководители которых обязаны организовывать и проводить обучение своих сотрудников.
При проведении такой подготовки перед руководством организаций возникает ряд проблем:
- большой объем разноплановой информации, которую работник в сжатые сроки должен изучить, понять и запомнить;
- особенности контингента обучаемых, среди которых руководители и ответственные специалисты, не имеющие возможности отрываться от оперативной работы на длительный срок;
- отсутствие наглядности в предлагаемых для изучения документах, нередко тяжелых для восприятия;
- низкий уровень усвоения материала и, как результат, неудача при прохождении аттестации.
Причинами возникновения этих проблем являются малоэффективные методы подготовки. Традиционно при подготовке к аттестации, которая в большинстве случаев проходит в виде тестирования, работник, прочитав вопрос и варианты ответа, должен перейти к соответствующему документу, зачастую очень объемному, найти соответствующий раздел, мысленно выделить материал, относящийся к вопросу, и понять, что является правильным ответом. Когнитивные способности человека не позволяют эффективно проделывать эти действия десятки раз, поскольку быстро наступает утомление и ухудшается восприятие информации.
В результате обучаемый часто переходит к практике простого «зазубривания» правильных ответов, игнорируя их смысл и место в общей структуре информации. Очевидно, что полученные таким образом «знания» исчезают сразу после прохождения аттестации.
Электронное обучение ускоряет подготовку
Применение электронного обучения, как известно, существенно облегчает и ускоряет подготовку работников к различного рода экзаменам. Оно позволяет вести точный учет изученного материала, дает возможность «поставить на паузу» обучение и вернуться к нему с того же места позже, что очень важно для специалистов, постоянно решающих оперативные вопросы. Но при этом проблемы непосредственного изучения материала остаются, если не применить при разработке электронных курсов современные методики.
Важную роль в электронном обучении играет наглядность. Доказано, что до 90% информации человек получает визуально. Людей с повышенными аудиальными или кинестетическими способностями (аудиалы и кинестетики) гораздо меньше, чем визуалов, но при этом в подавляющем большинстве случаев при очном обучении основной упор делается именно на речь преподавателя. Здесь электронное обучение, в котором наглядность в виде схем, рисунков, графиков и таблиц является главным инструментом, имеет явное преимущество. Однако не надо забывать, что наглядность является именно инструментом, а не целью электронного обучения. В последние годы особенно активно стали развиваться способы представления информации, не содержащие в себе ярких рисунков или сложных цветовых решений. Речь идет о представлении текстовой информации в виде структурированных схем, последовательностей, алгоритмов.
Обучающий продукт «ОКС:Курс.ПРОФ» основан на объединении современной материальной базы в виде ПО и развитых телекоммуникационных сетей и классических разработок в области программированного обучения, впервые предложенного профессором Б. Ф. Скиннером (B. F. Skinner) в 1954 г. и получившего развитие в работах специалистов многих стран, в том числе отечественных ученых - Н. Ф. Талызиной, П. Я. Гальперина и др.
Основные принципы, на которых разрабатывается «ОКС:Курс.ПРОФ»:
Лаконичность. Информация на слайдах представлена в виде схем, формул, символов. Это позволяет наиболее наглядно и кратко отразить содержащиеся в материале сведения, которые необходимо усвоить, не перегружая память лишней информацией.
Структурность. Материал разбит на блоки, связанные между собой и удобно расположенные для восприятия и запоминания. Это позволяет наиболее упрощенно и наглядно представить обучающий материал, а также отразить связи между составными элементами.
Смысловое акцентирование. Цветовое и графическое выделение, специальное расположение блоков и символов позволяет сосредоточить внимание пользователя на ключевых элементах изучаемого материала, создать образ правильного ответа.
Ассоциативность. Использование ряда ключевых слов и предложений выстраивает у обучаемого правильный образ ответа, что значительно облегчает и ускоряет процесс запоминания нужной информации.
Таким образом, вся рутинная мысленная работа обучаемого по поиску правильного ответа проделана заранее, и он получает четкое представление как о правильном ответе, так и об общей структуре рассматриваемого учебного материала, что кардинальным образом отличается от привычного «зазубривания».
«ОКС:Курс.ПРОФ» - новое слово в обучении
В первую очередь продукты «ОКС:Курс.ПРОФ» ориентированы на быструю самостоятельную подготовку работника к сдаче экзамена по промышленной безопасности по областям аттестации Ростехнадзора, при этом подобные модули могут быть разработаны и по другим областям знаний.
Модуль представляет собой последовательность слайдов по вопросам теста. Слайды разработаны по специальной методике, основанной на принципах опорного конспекта и учитывающей когнитивные особенности обучаемого. Широко используются мнемоника, принципы программируемого обучения и раскрытие семантической структуры текста.
В качестве примера рассмотрим традиционную подготовку по вопросам теста. Для поиска правильного ответа на вопрос «Каково предельное значение разницы в номинальной производительности отдельных форсунок в комплекте, устанавливаемом на мазутный котел?» обучаемый должен найти в объемном тексте документа нужный пункт:
270. Мазутные форсунки перед установкой на рабочее место должны быть испытаны на водяном стенде в целях проверки их производительности, качества распыливания и угла раскрытия факела. Разница в номинальной производительности отдельных форсунок в комплекте, устанавливаемом на мазутный котел, должна быть не более 1,5%. Каждый котел должен быть обеспечен запасным комплектом форсунок. Работа мазутных форсунок без организованного подвода в них воздуха, а также применение нетарированных форсунок не допускается. При эксплуатации форсунок и паромазутопроводов котельной должны быть выполнены условия, исключающие попадание мазута в паропровод.
После этого его необходимо прочитать и вычленить материал для правильного ответа. В этом случае обучаемый должен самостоятельно выявить основные положения текста документа, прочитав его, возможно, не один раз. В «ОКС:Курс.ПРОФ» это делается гораздо нагляднее и проще:
Правильный ответ сразу виден, его можно вычленить за несколько секунд за счет использования цветового выделения. При этом видно, какое место данная информация занимает в общем контексте пункта документа. Полностью раскрыта иерархическая структура материала, показаны все его логические связи, приведены дополнительные данные, непосредственно не входящие в вопрос, но относящиеся к рассматриваемой проблематике.
Подобные методики основаны как на ранних разработках метода опорных конспектов - взаимосвязанных ключевых слов, условных знаков, рисунков и формул с кратким выводом (А. Ф. Шаталов), так и на новых средствах, таких как mind map (интеллект-карта или диаграмма связей).
За основу наполнения каждого слайда взяты вопрос и варианты ответа, при этом текст самого вопроса и варианты ответа на него доступны на текущем слайде в один клик. У обучаемого создается образ правильного ответа путем выделения ключевых слов, при этом правильный ответ содержится в рамках полной информации по изучаемому вопросу, которая также запоминается. В результате сочетание выделения ключевых слов со схематическим представлением информации максимально задействует каналы восприятия обучаемого, поэтому правильный ответ запоминается как осознанно, так и бессознательно.
Практика показывает, что применение подобных обучающих продуктов существенно повышает качество подготовки работников к сдаче экзаменов, а также в целом улучшает их знания в области промышленной безопасности.
Чтобы узнать больше о практике использования современных средств корпоративного обучения и проверки знаний работников организаций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также ознакомиться с имеющимися разработками в данной сфере, приглашаем заинтересованные организации принять участие в практических семинарах, которые состоятся:
24 мая 2016 г. с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 29, гостиница «Жемчужина»;
26 мая 2016 г. с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Истомина, д. 64, бутик-отель «Хабаровск Сити».
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