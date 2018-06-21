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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:13 |
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Магаданская область: Уголь будет. Был бы спрос
Есть ли у области возможность отказаться от привозного топлива, тем самым обеспечив себе независимость от других регионов и полную угольную автономию? Конечно, Магаданская область, по сравнению со своими соседями, как, например, Республика Саха (Якутия), обладает гораздо меньшим сырьевым потенциалом, и все же, по оценкам специалистов, запасов местных углей здесь достаточно для полного покрытия потребностей региона.
Добычу «черного золота» в регионе производят три предприятия: самое крупное из них ЗАО «Колымская угольная компания» (Верхне-Аркагалинское месторождение в Сусуманском районе), а также ООО «Ассоциация делового сотрудничества» (Верхне-Аркагалинское месторождение), ЗАО «Северо-Восточная угольная компания» (Булурское месторождение в Омсукчанском районе).
По словам генерального директора ЗАО «Колымская угольная компания» Эдуарда ЛОСИНСКОГО, объем добычи угля напрямую зависит от потребностей муниципальных образований, предприятий и ведомств всех форм собственности, находящихся на территории области. Предприятие стабильно выполняет план и имеет резервы для увеличения добычи.
«Если в течение года возникнет необходимость увеличения объема угледобычи, наша компания готова внести корректировки и при этом не подвести других потребителей. Гораздо хуже, когда потребность снижается, ведь и штат, и техника уже ориентированы на сформированный план. Ежегодный объем добычи составляет порядка 400 тысяч тонн, основными потребителями являются муниципальные образования Тенькинского, Ягоднинского, Сусуманского и Ольского районов, частично учреждения Магадана, а также восточные улусы Республики Саха (Якутии), – рассказывает Эдуард Лосинский.
Оказать существенное влияние на развитие угольной отрасли на Колыме мог бы перевод на использование местных каменных углей Магаданской ТЭЦ (МТЭЦ). Этот вопрос магаданские угольщики поднимают с 2005 года.
«Изначально МТЭЦ и строилась под использование ургальских углей, которые по качественным характеристикам идентичны нашим, – говорит Эдуард Лосинский. – Этот вопрос требует вдумчивого подхода. К великому сожалению, в результате ежегодного снижения объемов добычи твердого топлива происходит сокращение рабочих мест на угольных и транспортных предприятиях Магаданской области, повышается себестоимость добываемого угля, снижаются налоговые поступления в местный бюджет».
Стоимость местного угля сейчас несколько превышает стоимость привозного кузбасского за счет значительной доли автотранспортных расходов. Но, по мнению местных угольщиков, есть и ряд значительных преимуществ, от которых область только выиграет. Эдуард Лосинский приводит аргументы: «Во-первых, это принесет дополнительные поступления в местные бюджеты, а не в казну Кузбасса (так, от поставок 20 тысяч тонн область дополнительно получит 8-10 млн рублей), во-вторых, это вопрос стратегической независимости Магаданской области при поставках местного угля, месторождения которого находятся рядом. И третье – это приведет к сохранению и созданию дополнительных рабочих мест».
По мнению Эдуарда Лосинского, угольная отрасль Колымы может полностью закрыть не только потребности территории с учетом растущего производства, но и в перспективе реализовывать твердое топливо за пределы России, в частности, в Китай и Японию.
Главное условие развития – большие капитальные вложения, с привлечением инвестиций частного капитала как российских, так и зарубежных компаний. Роснедра в текущем году планируют провести аукцион на разведку Галимовской угленосной площади, и в ближайшее время будут проведены аукционы на разработку и добычу угля Ланковского и Мелководнинского месторождений.
Глеб БОЯРКИН, "Дальневосточный капитал".
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