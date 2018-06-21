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09 Апреля 2012, 22:03 | Отрасль

Одна из федеральных трасс Дальнего Востока претендует на звание самой красивой

В середине марта Магадан посетили автопутешественники, совершающие этнографическую экспедицию на Чукотку. Главной трассе территории – федеральной автодороге «Колыма» они дали высокую оценку как самой красивой дороге России. Не могу не привести слова, которыми поделился в своем блоге в «ЖЖ» один из ее участников – профессиональный путешественник, открывший для себя и всех неравнодушных не только многие уголки России, но и не одну страну, Сергей ДОЛЯ.

«Вот я не понимаю, почему до сих пор не нашлись какие-нибудь предприимчивые люди и не организовали туристический маршрут Якутск – Магадан? Уверен, что найдется много людей в других регионах России или в других странах, желающих прокатиться по этим удивительным местам. Можно автобус пустить или машины на прокат давать. Надо только решить вопрос с ночлегом и обедами, но его можно решать с помощью тех же автобусов или домов на колесах», – пишет он.

Так делится своими впечатлениями человек, впервые побывавший на Колыме, и не доверять его словам нельзя, действительно, все так и есть. Но Сергей здесь лишь проездом, от колымчан же, от тех, кому приходится ежедневно наматывать километры колымских дорог, такого восторженного отзыва не услышать. Не всегда удовлетворяет качество содержания дороги водителей пассажирских автобусов ФАД «Колыма», много критики об ужасном состоянии автодороги Палатка – Кулу – Нексикан идет со стороны водителей углевозов, доставляющих твердое топливо в поселки Тенькинского района. Из-за разрушения весенним паводком временного моста через реку Аян-Юрях в минувшем году более полугода вообще отсутствовал сквозной проезд по тенькинской трассе. А сколько жалоб поступало от жителей поселка Ола о том, что по автодороге Солнечный – Ола, соединяющей районный центр с Магаданом, вообще ездить не возможно, но… Важно то, что есть.

В 2010 году автодорога Солнечный – Ола оделась в асфальт, что, с одной стороны, позволило снизить расходы на ее содержание, а с другой – практически в два раза сократить время в пути от Олы до Магадана. С прошлого года внимание было переключено на другую автодорогу Ольского района – Магадан – Балаганное – Талон. В рамках областной целевой программы «Содержание и развитие сети межмуниципальных и региональных автомобильных дорог» произведен ремонт 18 километров с устройством асфальтобетонного покрытия. Немалые средства выделяются и на автодорогу Палатка – Кулу – Нексикан. Основная задача – обеспечить надежный проезд всех видов транспорта к руднику им. Матросова, где вот-вот начнется отработка крупнейшего в России месторождения золота. В рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года» в минувшем году производилась реконструкция участка автодороги Палатка – Кулу – Нексикан (262-282-й километры). И это лишь небольшая часть того, что было выполнено в 2011 году в дорожной отрасли Магаданской области.

В феврале этого года на традиционном собрании актива территории губернатор области Николай ДУДОВ в своем докладе об итогах социально-экономического развития Магаданской области за 2011 год отметил опережающие темпы развития строительной индустрии, также подчеркнув, что значительные финансовые ресурсы были направлены на развитие дорожной инфраструктуры.

– Набор дорожных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию федеральной автомобильной дороги «Колыма» профинансирован на сумму около 2 млрд рублей с ростом в 2,6 раза к 2010 году. Это позволило провести капитальный ремонт с укладкой асфальтового покрытия на протяжении 7,5 км участка этой дороги, отремонтировать 41 км дорог, четыре моста через ручьи Чекай, Мякит, Правая Хета, Дукча, также реконструирован мост через р. Пятилетку. Продолжилось строительство моста через р. Колыму, выполнен комплекс других видов дорожных работ. С этого года увеличивается выделение средств на ремонты и содержание более чем на 160 млн рублей, что, безусловно, должно сказаться на качестве дорожного полотна, – сказал Николай Дудов.

Что касается автомобильных дорог регионального и муниципального значения, то по итогам 2011 года недоосвоение средств составило порядка 25%, одним из повлиявших на это факторов стали неблагоприятные природно-климатические условия. К сожалению, последние годы наглядно продемонстрировали, насколько хрупка наша дорожная инфраструктура, особенно в период весенне-осенних паводков. Поэтому сегодня один из главных вопросов – насколько дороги подготовлены к весне.

– Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области для обеспечения бесперебойного и безопасного движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также сохранности искусственных сооружений на них сформировал комиссии для организации работ по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка, – рассказывает начальник департамента Михаил ВОЛОБУЕВ. – Разработаны планы мероприятий по подготовке дорог к пропуску весенних паводковых вод. В прошлом году выполнен ряд работ работы по предотвращению возможных размывов. В 2012 году областной целевой программой «Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области на 2010-2014 годы» предусмотрено выделение 9,964 млн рублей на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Управление федеральной автомобильной дорогой Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участке 1187 – 2021-й км протяженностью 834 линейных километра, проходящем по территории Магаданской области до границы с Республикой Саха (Якутия), осуществляет федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог по Магаданской области Федерального дорожного агентства». Как сообщил и. о. заместителя начальника ФКУ Упрдор «Магадан» Сергей СМИРНОВ, в преддверии прохождения весенних вод управлением также создана паводковая комиссия, кроме того, в ходе подготовки к весне выполняются профилактические мероприятия на искусственных сооружениях автодороги «Колыма».

Другим немаловажным вопросом является качество автодорог Магаданской области. Ежегодно производятся ремонты, круглогодично выполняются работы по содержанию, а претензиям водителей нет числа. Понятно, что протяженность дорог, к тому же грунтовых, в области слишком велика, а средств на их обслуживание хронически не хватает. Тем не менее, дорожные работы ведутся не только по уже отработанным технологиям, не чуждо дорожной отрасли Колымы и новаторство. Одной из проблем грунтовых автодорог является большое образование пыли, что негативно сказывается на безопасности дорожного движения.

– В этом году на участке 1392 – 1402-й километры федеральной автодороги «Колыма» (в городе Сусумане), для обеспыливания будет применена органоминеральная смесь, – говорит Сергей Смирнов. – Дорожные одежды из органоминеральных материалов имеют ряд технологических и эксплуатационных преимуществ: ровность, возможность обеспечения требуемой шероховатости поверхности, короткие сроки проведения ремонтных и восстановительных работ и так далее. В Магаданской области такая технология обеспыливания используется впервые.

В свою очередь начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области Михаил Волобуев сообщает о том, что для повышения качества дорожного покрытия рассматривается возможность внедрения инновационной технологии стабилизации грунта с использованием полифилизаторов системы «Консолид» или аналогов, позволяющих строить и поддерживать дороги европейского стандарта качества на протяжении длительного периода времени.

– Использование полифилизаторов улучшает водно-тепловой режим земляного полотна, снижает или полностью устраняет морозное пучение грунта, уменьшает водонасыщение обработанного грунта вплоть до полной водонепроницаемости, приводит к увеличению допустимых нагрузок на дорогу, – рассказывает он. – Для этих целей в проекте капитального ремонта автомобильной дороги Герба – Омсукчан (216 – 257-й км) будет предусмотрен экспериментальный участок с применением таких добавок.

Помимо инновационных внедрений в 2012 году продолжатся плановые работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог и искусственных сооружений на них. Как сообщил на собрании актива территории губернатор Магаданской области Николай Дудов, в текущем году в региональную дорожную инфраструктуру финансирование увеличится почти в 1,5 раза и достигнет 1,5 млрд рублей.

Глеб БОЯРКИН, «Дальневосточный капитал».

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