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Понедельник| 09 Июля, 12:43 |
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Колыма пошла на взлет
Авиация незаменима для выполнения работ в интересах экономики, медицинского обслуживания населения, доставки социально значимых грузов, авиапатрулирования и пожаротушения лесов. Ранее государство осознавало ее социальную значимость и вкладывало немалые средства для ее становления, существования и дальнейшего развития.
Начавшийся в 90-х годах переход российской экономики к рыночным отношениям вызвал серьезные изменения в системе местных воздушных перевозок, отразился резким падением объемов работ из-за постоянного роста стоимости материально-технических ресурсов, авиационного топлива, коммунальных услуг, что вело к увеличению тарифов. С другой стороны, шло падение платежеспособного спроса, что усугубляло и без того тяжелое техническое и финансовое состояние авиапредприятий и приводило к убыточности основной деятельности в условиях низкой интенсивности полетов, как следствие, к нехватке средств на содержание инфраструктуры и резкому уменьшению авиарейсов.
Как рассказал заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области Сергей ЕРОХИН, с 1994 года из-за падения объемов работ, сокращения или прекращения полетов в населенные пункты в Магаданской области произошло сокращение аэродромной сети. Были закрыты аэропорт «Магадан 13 км», а также аэропорты в населенных пунктах Синегорье, Сусуман, Чайбуха, выведены из эксплуатации аэродромы в Усть-Омчуге, Глухарином. Интенсивность полетов к 2005 году по сравнению с 1992 годом упала более чем в 20 раз, и на местных воздушных линиях регулярные авиаперевозки осуществлялись с минимальной частотой лишь по маршруту Магадан – Эвенск. В результате в местном воздушном сообщении у населения области возникли ограничения в пользовании воздушным транспортом, а самыми пострадавшими стали социально незащищенные слои населения, представители коренных и малочисленных народов.
Для преодоления негативного влияния снижения объемов авиаперевозок на местных воздушных линиях, организации транспортной доступности населения и сдерживания роста стоимости авиабилетов администрацией Магаданской области было принято решение о финансировании затрат авиарейсов из областного бюджета, которые ежегодно увеличиваются.
– В частности, если в 2005 году на эти цели было израсходовано 4,0 млн рублей, то в 2011 году – 37,1 млн рублей, а на 2012 год запланировано 53,5 млн рублей. В результате действующие тарифы на воздушную перевозку пассажиров в 3 – 3,5 раза меньше экономически обоснованных, что привело к возрождению малой авиации Колымы, – отметил Сергей Ерохин. – Большую роль в возрождении малой авиации Колымы играет и введение специального тарифа для социально незащищенных слоев населения (пенсионеров и молодежи). С 2011 года для жителей Магаданской области в возрасте до 24 лет и свыше 50 лет (для женщин), 55 лет (для мужчин) в период с 1 апреля по 31 октября применяется специальный тариф – 50% от действующего на осуществление воздушных перевозок пассажиров на всех местных воздушных линиях, финансируемых из областного бюджета. При полной стоимости авиабилета 3000 и 3300 рублей до труднодоступных сел Ольского района Ямск и Тахтоямск стоимость билета по спецтарифу составляет 1500 и 1650 рублей соответственно, до Омсукчана – 3427, по спецтарифу – 1714 рублей, до Эвенска – 8000 рублей, по спецтарифу – 4000 тыс. рублей и до Сеймчана – 3000 рублей, по спецтарифу – 1500 рублей. Авиарейсы оказались настолько востребованными у населения, что в 2011 году принимались решения об увеличении частоты полетов практически по всем направлениям.
В 2011 году выполнено 238 рейсов (2010 год – 184), перевезено 9,3 тыс. (2010 год – 6,6 тыс.) пассажиров, в т. ч. по спецтарифу перевезено 1136 пассажиров.
При этом в минувшем году были приостановлены полеты до Омсукчана, Сеймчана и не состоялись планируемые на конец года авиарейсы в Ягодное. Проблема возникла ввиду невозможности использования воздушных судов типа Ан-28 из-за, якобы, истекшего ресурса самолетов. Решением возникшей проблемы занимались присутствующие в регионе авиаперевозчики, подключилась к решению вопроса и администрация Магаданской области.
Еще в марте по поручению Владимира ПУТИНА было разрешено продлить эксплуатацию данного типа воздушных судов еще на полгода, чем и воспользовалась область. Кроме того, перед перевозчиками поставлена задача – подобрать иностранные типы самолетов, необходимые для осуществления перевозок на местных авиалиниях, вместимостью до 19 посадочных мест.
– Финансирование из областного бюджета позволило не только стабилизировать ситуацию по предоставлению транспортных услуг населению удаленных и труднодоступных населенных пунктов, но и постепенно расширять географию полетов, – сказал зам. начальника транспортного департамента областной администрации. – Так, если в 2005 – 2010 годах регулярным авиасообщением были охвачены три района Магаданской области – Омсукчанский (п. Омсукчан), Ольский (села Ямски, Тахтоямск), Северо-Эвенский (пос.Эвенск, Тополовка, В. Парень), то в 2011 году начались авиарейсы в Среднеканский район (Сеймчан). А с 2012 года планируется начать полеты еще в два района – Ягоднинский (п. Ягодное) и Сусуманский (г. Сусуман).
Специфика полетов в Ягодное и Сусуман заключается в том, что прием и выпуск воздушных судов будет производиться с использованием посадочных площадок.
Площадка для приема небольших самолетов в Ягодном была и ранее, но, для того чтобы начать регулярные пассажирские авиаперевозки, ее необходимо было привести в порядок, чем в настоящее время и занимаются ОАО «Ягоднинская дорожная компания» и ООО «Горная компания «Майская», которые проводят отсыпку, грейдеровку, укатку площадки. После комиссионного обследования ее состояния на предмет обеспечения безопасности полетов начнутся регулярные пассажирские авиарейсы.
– Администрацией Ягоднинского района прорабатывается вопрос предоставления помещения, где пассажиры будут ожидать рейс и проходить регистрацию, – сообщил глава Ягоднинского района Федор ТРЕНКЕНШУ. – Один из вариантов – организовать контрольно-регистрационный пункт непосредственно в Ягодном и автобусом доставлять вылетающих к самолету, а прибывших – в районный центр. Появление воздушного маршрута Магадан – Ягодное создаст удобства для людей пожилого возраста и пассажиров с детьми и неплохую альтернативу автобусным перевозкам.
С лета 2011 года началась реконструкция взлетно-посадочной полосы в Сусумане. Раньше он принимал не только пассажирские рейсы, но и транспортную гражданскую авиацию. Однако аэропорт прошел процедуру банкротства, был исключен из реестра аэропортов. Для того чтобы возобновить полеты, прежде всего необходимо было подготовить проектно-сметную документацию по реконструкции посадочной полосы. Как рассказал глава Сусуманского района Александр КУРШЕВ, решение данного вопроса взял на себя председатель совета директоров ОАО «Сусуманзолото» Владимир ХРИСТОВ. Были проведены изыскания, оформлена необходимая документация, и летом 2011 года началась работа по подготовке аэропорта к принятию самолетов. В минувшем году при реконструкции полосы отсыпано 128 тысяч куб. м инертных материалов. Строительство финансируют Сусуманский и Берелехский ГОКи, общая сумма затрат составит более 70 млн рублей. Окончание строительства полосы с аэродромными площадками намечено на июль 2012 года.
Маршрут Магадан – Сусуман включен в перечень субсидированных маршрутов, объявлен конкурс на выполнение авиарейсов в этом направлении, который состоится 26 июня 2012 года. Первоначально полеты планируется осуществлять на самолетах типа Ан-28 с частотой один рейс в неделю, и, в случае востребованности, возможно увеличение интенсивности полетов. Начала полетов с нетерпением ждет и население района. Сусуманский район наиболее отдаленный от областного центра, время в пути на автотранспорте – 12-16 часов, полет же в одну сторону составит 1,5 часа, а стоимость авиабилета ориентировочно составит 3000-4000 рублей.
Досье «ДК»
По состоянию на 18 мая 2012 года местные авиаперевозки пассажиров осуществляются по маршрутам: Магадан – Эвенск, Магадан – Ямск, Магадан – Тахтоямск, Магадан - Омсукчан, Магадан – Сеймчан, Эвенск – Верхний Парень, Эвенск – Тополовка. Перевозки осуществляют ОАО НПК «ПАНХ» (Филиал «Магаданский») (на вертолетах Ми-8Т), ЗАО «Авиакомпания «ИрАэро» (на самолетах Ан-24, Ан-26-100), ОАО «Авиакомпания «Якутия» (на самолетах Ан-24), ООО «Сибирская Легкая Авиация» (на самолетах Ан-28).
Евгений ВТОРУШИН, «Дальневосточный капитал».
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