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Магадан ждет "МАЙНЕКС Дальний Восток"
Минерально-сырьевой потенциал, составляющий основу экономик дальневосточных регионов, все еще остается недооцененным инвесторами. Однако наметившиеся положительные тенденции, основанные на принятых в последние годы законах, предоставляющих территориям Дальневосточного федерального округа невиданные ранее льготы и преференции, позволяют рассчитывать на рост такого интереса. Это, прежде всего, закон о создании свободных портов практически во всех основных портах Дальнего Востока, закон о территориях опережающего развития, дающий право включать в границы ТОР горнодобывающие предприятия. Пожалуй, не стоит сомневаться, что представленные льготы окажут положительный эффект на минерально-сырьевой сектор экономик дальневосточных субъектов. Пример тому свободная экономическая зона в Магаданской области. Важно, чтобы об этих возможностях узнало как можно больше инвесторов. Такую цель преследуют организаторы конференции «МАЙНЕКС Дальний Восток - 2017», которая будет работать 5-6 июля в Магадане.
Наш «Майнекс»
Широко известная конференция «Майнекс» проводится на Дальнем Востоке не первый год. Были времена, когда интерес к ней не был столь высоким, чтобы собирать участников ежегодно. Но времена меняются. Последний дальневосточный «Майнекс» состоялся год назад, тоже в Магадане, и показал растущий интерес к нему со стороны горных, сервисных, финансовых компаний, инвесторов и чиновников. И это несмотря на череду всевозможных конференций и экономических форумов. Более того, состоявшаяся в апреле этого года в Москве близкая по тематике конференция «Северо-Восток: территория развития - 2017», стала дополнительным стимулом для участия в предстоящей магаданской конференции. Инициаторами ее проведения выступили губернаторы Магаданской области и Чукотского автономного округа.
Губернаторы задают движение
Апрельская конференция обсуждала состояние и потенциал горнорудной отрасли региона и привлекла к участию больше компаний и представителей региональных и федеральных органов власти, чем ожидалось. Но самым заметным ее событием стало полноценное участие губернаторов соседних субъектов - Магаданской области и Чукотского автономного округа. Оба - и Владимир ПЕЧЕНЫЙ из Магаданской области, и Роман КОПИН из Чукотского АО - не просто традиционно поприсутствовали на открытии конференции «Северо-Восток: территория развития - 2017» и посвятили ей два рабочих дня. Они показали всем успешную практику совместного продвижения своих территорий, располагающих огромным ресурсным потенциалом и одновременно схожими проблемами.
Роман Копин, в частности, сказал, что партнерство с ближайшим соседом позволит обоим субъектам эффективно реализовать общие инфраструктурные проекты и достичь основной цели - привлечь новых инвесторов, заинтересованных в развитии геологоразведки и горнодобывающей промышленности всего северо-востока страны. А это прямой путь к повышению бюджетных доходов и рабочих мест. За примерами далеко ходить не надо. Компания «Кинросс Голд», которая работает в России уже 22 года, только за 2016 год перечислила в местные бюджеты ЧАО и Магаданской области $214 млн, т. е. почти 12 млрд руб. Чем больше таких инвесторов, таких успешных проектов привлечет регион, тем богаче он станет и тем комфортнее в нем будет жить и работать.
Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, также побывавший на конференции «Северо-Восток: территория развития - 2017», призвал губернаторов других дальневосточных регионов поддержать инициативу чукотского и магаданского губернаторов, присоединиться к практике активной работы на подобных мероприятиях, направленных на продвижение одной из базовых отраслей экономики Дальнего Востока. Такое тесное участие глав регионов, по мнению экспертов, самым непосредственным образом меняет формат и уровень конференций и является сигналом для инвесторов.
Задачи предстоящего «Майнекса»
Конференция и выставка «МАЙНЕКС Дальний Восток - 2017», по мнению ее организаторов, более детально и последовательно обсудит условия работы в регионе, разрешительные и ограничительные документы, условия и пути согласования необходимых вопросов в ведомственных органах, возможности и пути финансирования проектов, в том числе геологоразведочных.
Конференция позволит заинтересованным сторонам детально ознакомиться с действующими и развивающимися проектами, пообщаться с руководителями и специалистами известных и малоизвестных широкой публике предприятий и их перспективными проектами. Как считает директор по работе с горнорудной промышленностью AAR Михаил ЛЕСКОВ, заинтересованным инвесторам не стоит откладывать свое участие на потом. Время работает на тех, кто хорошо информирован и готов принимать обоснованное решение.
По мнению экспертов, потенциал северо-восточной части России настолько огромен, что трудно поддается подсчетам. Так, по словам сотрудника ИГЕМ РАН Александра ВОЛКОВА, «исследованные зоны тонкой сульфидизации в Яно-Колымской провинции, расположенной на территории Магаданской области и Якутии, могут рассматриваться в качестве комплексных и в сущности неисчерпаемых рудных месторождений будущего». Но это не значит, что не будет конкуренции.
Суммарная добыча золота только двух субъектов - Магаданской области и Чукотского АО составляет сегодня больше пятой части от совокупной добычи в России в целом. А если взять только Магаданскую область, которая в последние два года сделала резкий скачок в добыче золота, по итогам прошлого года она заняла третье место в России и первое - по добыче россыпного золота, кроме того, область удерживает первое место в стране в добыче серебра.
Ведомства идут навстречу
Михаил Лесков, в разговоре с корреспондентом журнала «ДВ Капитал» отметил разницу в участии делегаций и ответственных лиц Дальнедр и Роснедр на конференциях разных лет. Чиновники стали чаще бывать на специализированных мероприятиях, идущих со стороны бизнеса и направленных на решение общих проблем отрасли.
- В прошлом году в Магадане не было представителя Дальнедр лично - так случилось против плана, прислали лишь доклад. А в этом году в апреле в Москве присутствовал сам руководитель Роснедр Евгений КИСЕЛЕВ. Он более чем энергично участвовал в дискуссиях, выступил и детально ответил на вопросы зала. Рассчитываем, что на этот раз в Магадане также будет кто-то из руководителей Роснедр и кто-то уполномоченный от Дальнедр. Хорошо то, что на сей момент позиция правительства - и Минприроды, и Роснедр - заметно изменилась с пассивной на более активную. Теперь чиновники не говорят «вы просите, а мы посмотрим, что вам ответить», они сами выходят с инициативой к предприятиям.
Число участников растет
По словам Лескова, две последние конференции - и «МАЙНЕКС Дальний Восток», и «Северо-Восток: территория развития» - привлекли до 180 участников, это больше, чем собирали предыдущие конференциии, посвященные недрам Северо-Востока России.
- На предстоящей в июле в Магадане ждем до 200 и более человек, - отметил эксперт. - Ждем больше иностранных гостей, в частности, заявили участие китайцы, канадцы. В отличие от всех предыдущих, предстоящее мероприятие будет более продолжительным по времени - два полных рабочих дня. При этом параллельно с основной программой, пленарными заседаниями, будет идти целый спектр мастер-классов и семинаров - горно-геологические, технологические, по промбезопасности, по управлению человеческим капиталом, по организации финансирования и пр. Ряд мероприятий будет проводиться для узких специалистов - от геологов до финансистов.
Конференцию будет сопровождать и более внушительная по масштабам выставка. Многие проекты представят керновые пробы. До сих пор это не практиковалось на подобных выставках в России.
- Похожие выставки с показом геологических проб проводились в Канаде - в Торонто, но туда наши керны не выезжают, есть ограничения по вывозу такого материала за рубеж, - отметил Михаил Лесков. - Мы решили такую практику сделать традиционной на нашей конференции. В Магадан привезут керны уже известных объектов, таких как Маломыж, Кунманье, месторождений Камчатки, Чукотки, Якутии, целого ряда новых перспективных геологоразведочных объектов. Горные породы будут представлены инвесторам как результаты предыдущих инвестиционных стадий геологоразведки, с оценкой перспектив дальнейших стадий ГРР этих проектов. Для потенциальных инвесторов это очень интересная информация, которая позволит принимать решение с учетом объективных данных.
Возможно, что эта информация ускорит привлечение капитала в геологоразведочные проекты через созданную на Дальнем Востоке инвестиционную торговую площадку «Восход». Ее создание было анонсировано на прошлогоднем «Майнексе» в Магадане, а затем на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. На предстоящей в июле конференции мы поговорим о ней более детально, - пообещал Михаил Лесков.
Подтянуть фондовый капитал
Эксперты констатируют, что Дальний Восток не использует возможности фондового рынка. Традиционно финансовый рынок Российской Федерации ориентирован на крупные компании, а большинство проектов Дальнего Востока не попадают в сферу интересов финансовых инвесторов. В другой стороны, предприниматели Дальнего Востока плохо знакомы с возможностями финансовых рынков. Пока основными источниками финансирования геологоразведочных проектов остаются собственные средства предпринимателей и банковское финансирование. Оперативный доступ к финансированию дальневосточных проектов через фондовую биржу по-прежнему затруднен, хотя в ДФО созданы благоприятные условия для ведения и развития бизнеса. Как недостаток эксперты отмечают и отсутствие здесь механизма снижения коммерческих и финансовых рисков.
- Поэтому одна из главных целей конференции «МАЙНЕКС Дальний Восток - 2017», как и всех предыдущих, - помочь проектам найти инвесторов, а инвесторам - показать все возможности вложения денег в региональные проекты, - говорит Михаил Лесков. - И теперь, с учетом новых реалий, законодательных изменений, конкурентных преимуществ, все это станет основной темой обсуждения.
Поговорим об открывающихся возможностях и стандартных ошибках. Из субъективных примеров подобных ошибок стоит отметить привычку входить в сырьевой проект на самом раннем этапе его развития. При этом в отрасль нередко заходят инвесторы из других стран, не очень понимающие, как вести бизнес в России, неадекватно перекладывающие знания своих условий ведения бизнеса на нашу территорию. Они часто не видят лучшие проекты.
Из отечественных инвесторов в отрасль часто приходят непрофильные инвесторы, не специалисты, без знания особенностей отрасли. В результате остаются с проектами один на один, не понимая, куда обратиться за консультацией, сервисами, где искать кадры и прочее. По этой причине многие горят на первых же инвестициях. По этой же причине об отрасли складывается неблагоприятное мнение как о рисковой и трудно понимаемой, - говорит Лесков.
Новые условия - новые возможности
- Между тем в России, наконец, снижен порог входа в горнорудный бизнес, смягчены административные препоны, начиная с доступа к геологической информации и заканчивая финансированием. Но риски остаются, и мы готовы о них рассказать: какую природу они имеют и как их избежать, чьей помощью можно воспользоваться. В России присутствует экономическая нестабильность, но на нее не стоит обращать слишком большое внимание. Это как смена времен года.
Что немаловажно в текущей ситуации - в горнодобывающей отрасли в России появились деньги. Ситуация с резко смягчившимся рублем позволила экспортерам использовать эффект низких цен, фиксированных в рублях. Доходность по всем проектам, как ожидаемым, так и текущим, существенно повысилась, у предприятий появились свободные деньги.
В отрасли за последнее десятилетие произошли и фундаментальные изменения. Например, ГК «Петропавловск» создал в Амурской области громадные ГОКи, каких до него не было. Принципиально другие возможности открыла на Камчатке компания «Ренова». Все это серьезные точки опоры для развития последующих проектов. Эти проекты можно рассматривать как аналоги, учиться на них. Сегодня совсем иной темп обращения геологической информации. Все привыкли к трехмерному проектированию, это дает другую возможность воплощения проектов.
Капитал можно приложить к этим изменившимся обстоятельствам.
Как и в прошлом году, в рамках работы конференции будут организованы поездки по промышленным объектам. На этот раз желающие смогут увидеть горнорудные объекты на Дукатском месторождении, на «Павлике» и «Наталке», а также на россыпном месторождении «Сусуманзолота». «На Западе в таком масштабе, как это делает «Сусуманзолото», россыпи не добывают уже нигде, - подчеркивает Лесков, - тем более в таких жестких условиях!»
И завершить обзор прошедших горно-геологических конференций и предстоящего «МАЙНЕКС Дальний Восток» хотелось бы словами министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея ДОНСКОГО, которые в какой-то мере подтвердят сказанное другими экспертами:
- Регион обладает благоприятными правовыми условиями для ведения бизнеса, комфортным инвестиционным климатом. На этой территории уже работают и строят долгосрочные планы крупнейшие отечественные и зарубежные компании, осваивающие месторождения полезных ископаемых, такие как «Полиметалл», «Кинросс Голд», «Сусуманзолото», «Миллхаус», «Полюс Золото» и другие, демонстрируя достижения и делясь опытом. Теперь, когда региону предоставлен целый ряд льгот и господдержка в создании инфраструктурных объектов, основными задачами, стоящими перед горнодобывающей отраслью, являются создание конкурентоспособных производств, модернизация действующих предприятий, развитие инноваций, обеспечение отраслевых проектов необходимой транспортной и энергетической инфраструктурой, обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы, расширение видов полезных ископаемых, вовлекаемых в освоение, создание условий не только для добычи минерально-сырьевых ресурсов, но и для их переработки на территории Дальнего Востока.
Что же, именно эти задачи, то, как их претворить в жизнь, и как можно быстрее, и будут обсуждать участники предстоящего «Майнекс Дальний Восток».
Фото Расула Месягутова, Павла Жданова.
Надежда ВОРОНЦОВА.
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