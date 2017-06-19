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19 Июня 2017, 14:08 | Отрасль

"Колымавзрывпром": Развиваться - это требование времени

Предприятие по производству взрывчатых материалов и буровзрывных работ АО "Колымавзрывпром" провело ребрендинг, сохранив при этом старое, ставшее брендом территории, название. Разработав брендбук, философию бизнеса, наполнив новым содержанием сайт, в компании тем самым подчеркивают: "Колымавзрывпром" - современное динамично развивающееся предприятие, нацеленное на новации и предлагающее дальневосточным недропользователям комплексные решения по проведению буровзрывных работ (БВР).

Собственники - группа компаний «Азот-Взрыв», которые пять лет назад в ходе торгов выкупили пакет, принадлежавший правительству Магаданской области, встроили региональную компанию в современную колею развития, где успех определяют конкурентность цены, качество товаров и услуг и, конечно же, соответствие высоким отраслевым стандартам.

О современных тенденциях в бизнесе и приоритетах предприятия АО «Колымавзрывпром» «ДК» разговаривал с генеральным директором Алексеем ОЛЬШЕВСКИМ.

- Алексей Валерьевич, при строительстве предприятия его проектная мощность составляла 3 тыс. тонн взрывчатых веществ в год (завод запущен в 2001 году. - Прим. «ДК»). Каковы сегодняшние объемы производства?

- За несколько лет в модернизацию, приобретение оборудования, открытие производственных участков вложено порядка 300 млн рублей, и в ближайшие пять лет эта сумма будет не меньше. Перевооружение прошло в 2014-2015 годах и позволило увеличить мощность по эмульсионным взрывчатым веществам до 20 тыс. тонн в год. Пока мы не выходим на этот объем, поскольку нет такого спроса. Потенциально он существенно вырастет в связи с вводом второй очереди месторождения Павлик и запуском Наталкинского месторождения, которые отрабатываются АО «Павлик» и АО «Рудник имени Матросова». Появляются и новые потребители в других регионах ДФО.

Расширяем номенклатуру изделий, позволяющих удешевлять себестоимость взрывных работ. Так, например, начали производить патронированные эмульсионные взрывчатые вещества, чувствительные к первичным средствам инициирования, что позволило постепенно отказаться от тротилосодержащих боевиков. Активно работает построенный в 2015 году цех по сборке неэлектрических систем инициирования. В 2016 году произведено порядка 1,5 млн изделий, в этом планируем довести производительность до 3 млн изделий, обеспечив растущую потребность предприятий Магаданской области в этой продукции.

- Работаете на опережение… Но ведь есть риски того, что ваша продукция не будет востребована в тех объемах, под производство которых вы инвестировали большие деньги.

- Развиваться - это требование времени. Стараемся просчитывать риски и прогнозировать потребности горной отрасли. Есть несколько фундаментальных вещей, которые необходимо учитывать. Первое: мы работаем в конкурентном рынке, а значит, должны предлагать более выгодные условия, чем наши коллеги по цеху, число которых из года в год увеличивается. Второе: мы нацелены на долгосрочные контракты - они дают стабильность и задел по времени, позволяющий определиться с будущими шагами. В этом году заключили пятилетний контракт на поставку взрывчатых веществ и средств инициирования с ГК «Полиметалл», чьи предприятия работают в Магаданской области, Хабаровском крае, на Чукотке. Готовимся к участию в крупных тендерах на поставку ВВ и НСИ, производству БВР.

И самое важное - активно развиваем буровзрывное направление: приобрели современные буровые станки, универсальные смесительнозарядные машины, доставщики наливной эмульсии, передвижные склады и осветительные установки, сформировали штат сотрудников. Данная деятельность, наряду с производством ВВ и НСИ, стала для нас приоритетной.

Прошлый год был для нас рекордным в плане проведения БВР - взорвано более 15 млн куб. м горной массы, работаем одновременно на нескольких объектах в Магаданской области и Якутии.

- Аутсорсинг в отрасли набирает популярность?

- Это специфическая деятельность, опасное производство, сопряженное со многими рисками. Специализированные компании могут обеспечить профессиональный уровень и зачастую более низкую себестоимость работ, поскольку имеют возможность внимательно управлять своей расходной частью.

У нас собственная сервисная служба, партнеры с мировым именем, поставляющие оборудование, программное обеспечение для проектирования и контроля качества БВР. Мы внимательно отслеживаем отраслевые новации. В составе ГК «Азот-Взрыв» есть научно-исследовательский институт, который ведет разработки и предлагает новаторские решения в области производства взрывчатых веществ и проведения буровзрывных работ. Все это обеспечивает востребованность наших услуг.

- Спрос на новации со стороны горнопромышленников есть?

- В горной отрасли региона работают предприятия мирового уровня, для которых вопросы применения современных технологий, повышения производительности труда, оптимизации финансовой модели являются базовыми в стратегии развития. Предприятие «Колымавзрывпром» на сегодняшний день отвечает данным запросам. Мы строим свою деятельность на этих же принципах. 

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2017 год. 

Теги: Колымавзрывпром 


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