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Среда| 22 Февраля, 08:34 |
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Petropavlovsk снизил производство золота на 17%
Как сообщалось ранее, компания снизила прогноз по производству золота в 2016 году до 415-430 тысяч унций против 460-500 тысяч унций ранее из-за перебоев в добыче руды на месторождении Пионер в Амурской области.
По информации компании, ей в прошлом году удалось снизить себестоимость производства, по предварительным данным, до $700 за унцию за счет снижения курса рубля к доллару и увеличения эффективности производства ($749 за унцию годом ранее), а также совокупные издержки. Общие капитальные затраты по итогам года составят $30 млн.
В 2017 году компания планирует производство золота в диапазоне 420-460 тысяч унций, в основном с открытых рудников, работа на подземных рудниках запланирована на второе полугодие 2017 года. Планируются дальнейшее снижение себестоимости производства и увеличение капитальных затрат - до $100-110 млн.
Досье «Дальневосточного капитала»: Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области - четыре горно-гидрометаллургических комбината: «Покровский рудник», «Пионер», «Маломыр» и «Албын».
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