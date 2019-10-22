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23 Октября 2019, 10:30 | Компании |
Амурский ГПЗ приступил к монтажу холодного блока сырьевого газа
Строители Амурского газоперерабатывающего завода приступили к монтажу холодного блока сырьевого газа на третьей линии
«На третьей технологической линии Амурского ГПЗ начат монтаж холодного блока сырьевого газа. Блок предназначен для охлаждения поступающего на завод природного газа перед подачей на колонны газоразделения и является важным элементом комплекса криогенного оборудования», - говорится в сообщении.
Общий вес монтируемого оборудования холодного блока составляет 1,4 тыс. тонн, высота - более 77 метров. Оборудование состоит из семи модулей, доставка которых на строительную площадку Амурского ГПЗ заняла около трех месяцев. Сборка модулей в единый блок ведется при помощи крана грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
Теги: Амурский ГПЗ монтаж
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