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15 Января 2020, 14:56 | Компании |

Центр развития предпринимательства пригласил на бал

В нем приняли участие около трехсот представителей бизнеса, первые лица города и края, многочисленные общественные объединения предпринимателей

Новогодний Бизнес–Бал состоялся в ресторанном комплексе "Лесная Заимка". Светское мероприятие, идейным вдохновителем и координатором, которого традиционно выступила директор Центра развития предпринимательства Елена Новгородова, собрало около трехсот представителей бизнеса, первых лиц города и края, многочисленные общественные объединения предпринимателей для подведения итогов делового года, чествования лучших представителей бизнеса и консолидации деловых кругов, власти, ведущих бизнес-объединений и институтов развития предпринимательства, действующих на территории краевой столицы.

Открыл Бал предпринимателей Глава города Владивостока Олег Владимирович Гуменюк.

С Новым годом бизнес-сообщество поздравили почетные гости: председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, Врио вице-губернатора Приморского края Константин Владимирович Шестаков, Руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Елена Борисовна Ромашко, Заместитель председателя Думы города Владивостока Елена Валерьевна Новицкая, Заместитель главы администрации города Владивостока Константин Анатольевич Лобода, Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергея Андреевича Сопчука Мария Владимировна Лагунова, Вице-президент Союза "Приморская Торгово-Промышленная Палата" Михаил Витальевич Веселов, начальник Управления инвестиций, туризма и развития предпринимательства администрации города Владивостока Алексей Владимирович Черкасов, Генеральный консул Соединенных Штатов Америки во Владивостоке господин Луис Джон Кришок и другие.

Приятным дополнением вечера послужили награды от администрации города Владивостока, Думы города Владивостока, депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации С.А. Сопчука, Союза "Приморская Торгово-Промышленная Палата", МКУ "Центр развития предпринимательства", которые были вручены предпринимателям, внесшим значительный вклад в экономику города и края.

По традиции ежегодный Бал предпринимателей объединяет представителей региональных отделений общественных объединений предпринимателей: Союз "Приморская Торгово-Промышленная Палата", "ОПОРА России", "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей, приморский профсоюз "Торговое единство", Союз Архитекторов России, "Современный Бизнес Приморью", Ассоциация резидентов территорий опережающего социально - экономического развития и свободного порта Владивосток, Общественный совет предпринимателей Приморья, "Клуб деловых людей", Ассоциация юристов России, бизнес-клуб "Авангард", Ассоциация рекламных компаний "Основа" и другие.

Генеральным партнером Новогоднего Бизнес-Бала выступила сеть супермаркетов "ВинЛаб", насчитывающая более 350 магазинов по всему Дальнему Востоку, генеральным директором которой является Александр Щукин. Стоит отметить, что все напитки были подобраны сетью супермаркетов "ВинЛаб" специально для гостей новогоднего вечера!

Гости отметили креативную новогоднюю зону от эксклюзивного партнера вечера компании "Юнилаб", которой управляет генеральный директор Юлия Тройнич. В этом году лаборатории "Юнилаб" исполнилось 16 лет. За эти годы сеть увеличилась до 90 медицинских кабинетов в 33 городах Российской Федерации. Сейчас "Юнилаб" активно работает над круглосуточным мобильным сервисом "Вызов+" - это сервис по вызову врача на дом, работающий семь дней в неделю, без выходных и праздников!

По-деловому, выглядела партнерская зона от эксклюзивного партнера мероприятия инвестиционно – строительной компании "Эдельвейс", которая формирует запрос на современное, эстетичное и функциональное пространство для жизни выходящая за пределы квартиры и продолжающяяся в доме, во дворе и районе. Инвестиционно – строительная компания "Эдельвейс" сотрудничает с лучшими проектными командами, выбирает лучшие решения и материалы и контролирует качество на каждом этапе строительства.

Эксклюзивным партнером новогоднего вечера стала группа компаний "Актуаль Эксперт" представляющая первый бьюти-магазин с индивидуальным подходом – "Актуаль Эксперт Бьюти". Гостям вечера подарили возможность попробовать уникальную профессиональную косметику со всех уголков мира, которая действительно работает. То, что раньше было доступно только в кабинете косметолога, теперь есть в магазине Актуаль Эксперт Бьюти".

Партнерами праздничного мероприятия выступили клуб караоке "Грэмми", уютное место с шикарным видом на Золотой Рог, где каждый найдет себе отдых по душе, где можно потанцевать, попеть караоке, посмотреть интересную программу, легендарный клуб "Забриски Пойнт", лучшая акустическая площадка с отличным интерьером, что делает времяпровождение в клубе комфортным и незабываемым, а также рекламно – производственная компания Фортуна ДВ – это наружная реклама в ее самых ярких красках!

Стоит отметить, что красивейший трехэтажный торт, исполненный в стилистике Новогоднего торжества, изготовила компания "Ресто ДВ". Он был разрезан в торжественной обстановке вечера, и каждый гость имел возможность его попробовать.

Встречали гостей в духе XIX века, что особенно подчеркивало новогоднюю атмосферу бала. Входная зона была оформлена партнером мероприятия – школой исторического танца "Олирна".

Информационными партнерами вечера выступили: РИА "ПримаМедиа", деловой еженедельник "Конкурент", ИА "ПримПресс", издательская компания "Золотой Рог", журнал Деловых кругов Дальнего Востока "Дальневосточный Капитал", журнал "Собрание Эксклюзив", деловой журнал "Эффект", журнал "Дорогое удовольствие", Журнал "Автомир", Журнал "Барлет".

Оператором проекта выступило агентство "Планета".

Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток.

Теги: бизнес  Приморье  Владивосток  предпринимательство  компании  Гуменюк  ПТПП 


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