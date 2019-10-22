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Амурский соеперерабатывающий завод готовит вторую очередь
В декабре 2019 года запланирован запуск второй очереди в тестовом режиме. Мощность второй очереди завода - 10 тыс. тонн в год соевого белкового изолята, 55 тыс. тонн в год пищевого шрота, 8 тыс. тонн в год соевой клетчатки.
Первая очередь соевого завода мощностью 228,8 тыс. тонн соепереработки в год и стоимостью 1,9 млрд рублей была запущена в сентябре 2017 года. К первой очереди относятся цеха по производству рафинированного дезодорированного масла и производству кормового и пищевого шрота.
Запуск второй очереди завода планировался в четвертом квартале текущего года, однако возникли сложности с ее электроснабжением: для выхода на полную мощность заводу требуются 11,24 мВт, которые могут быть обеспечены только с помощью новой подстанции. Белогорские электросети не рассчитаны на такого крупного потребителя электроэнергии.
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