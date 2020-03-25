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Во Владивостоке начала свою работу Морская АЗС
В этом году ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла свои коррективы и в работу морской АЗС ННК во Владивостоке - лишь в середине мая открылась навигация маломерных судов. И это при условии соблюдения в период навигации не только требований безопасности, но и указаний Роспотребнадзора с учетом текущей эпидобстановки.
И вот уже десятки лодок и катамаранов, катеров и яхт ежедневно курсируют по акватории Владивостока, а в разгар летней жары добавятся и гидроциклы. Это и неудивительно, ведь жители края ценят собственный морской транспорт не меньше, чем автомобили – маломерный флот в Приморье насчитывает десятки тысяч плавсредств, и их количество ежегодно растет.
Представители сообщества судоводителей маломерного флота Владивостока в своем мнении единодушны: на Морской АЗС ННК всегда качественное топливо и отличный причал, поэтому большинство судоводителей заправляется именно там. Пожелание одно – побольше таких заправок, ведь одна АЗС на такое количество катеров, лодок и яхт – непростительно мало.
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