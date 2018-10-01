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28 Мая 2014, 12:29 | Компании

Космодром "Восточный": год до старта

Строительство космодрома "Восточный" выходит на решающую стадию. Уже к 15 мая стартовое сооружение космодрома планируется передать под монтаж оборудования.

Руководство Спецстроя России и его подразделения, ведущего строительные работы на объекте, «Дальспецстроя» обозначили именно эту дату, сообщив, что все работы идут в соответствии с утвержденным графиком, а ранее наметившееся отставание ликвидировано.

Сегодня «Восточному» уделяется особое внимание на самом высоком уровне. Ведь это не просто космодром, который позволит России получить независимый доступ в космос, что само по себе имеет колоссальное значение. Это проект, подтверждающий высокий технологический статус нашей страны и открывающий новые возможности развития ее дальневосточных территорий. По сути дела, в Амурской области строится новый техноград, объединяющий вокруг стартовой площадки космических кораблей комплекс современных высокотехнологичных предприятий. Контуры этого города становятся все отчетливее: здесь возводится наземная космическая и обеспечивающая инфраструктура космодрома, новый жилой микрорайон.

Стартовое сооружение - сердце космодрома

Стартовый комплекс ракеты космического назначения «Союз-2» состоит из нескольких зданий и сооружений, часть из которых уже почти готова. Выполнены строительно-монтажные работы, позволяющие передать под установку оборудования технологический блок сжатых газов, а также технологический блок азота и кислорода. Каждое из этих сооружений, по словам специалистов, можно приравнять к промышленному предприятию. Полным ходом ведутся работы на стартовом сооружении РКН «Союз-2», технологическом блоке керосина и нафтила, командном пункте, станции технологического пожаротушения, центральном распределительном пункте, коммуникационных тоннелях.

Именно на стартовом сооружении будет установлена ракета-носитель с космическим аппаратом, выполнена заправка компонентами топлива и сжатыми газами, будут проведены предстартовые проверки, подготовка к пуску и пуск ракетно-космического комплекса. Напомним, что окончание строительства стартового комплекса намечено на конец июля 2015 года. И в этом же году на космодроме запланирован запуск автоматического космического аппарата с ракетой-носителем типа «Союз-2», а с 2018 года планируются запуски пилотируемых кораблей.

Активные работы ведутся и на техническом комплексе, в состав первой очереди которого входят 24 здания и сооружения. Идет монтаж металлоконструкций и стен монтажно-испытательного корпуса ракеты-носителя (МИК РН) ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2». Общая площадь застройки монтажно-испытательного корпуса ракеты-носителя, включающего в себя сборочный корпус и административно-бытовую часть, составляет 13 770 кв. м. На данном этапе 95% металлоконструкций уже смонтировано. Полным ходом идет кладка стен и перегородок административного корпуса - из 5719 куб. м выполнено 4623 куб. м.

Осуществляются монолитные работы по строительству перекрытий этажей, а также работы по устройству стен и перегородок монтажно-испытательного корпуса космического аппарата. Монтажно-испытательный корпус космического аппарата, разгонного блока и космической головной части занимает площадь 12 150 кв. м. На объекте заканчивается монтаж металлоконструкций: смонтировано 94%. Подходит к концу монтаж монолитных конструкций административно-производственной части здания - из предусмотренных 11 116 куб. м бетона уже уложено 9176 куб. м.

Земной контур космической гавани

Одновременно с объектами космической инфраструктуры Спецстрой России возводит промышленно-эксплуатационную строительную базу космодрома, в ее состав входят административное здание, пожарное депо на шесть автомобилей, автотранспортное хозяйство, склад строительных материалов и очистные сооружения дождевых стоков. В некоторых зданиях уже полным ходом идут внутренние отделочные работы.

Дан старт и строительству объектов жилищного фонда с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения. Совсем скоро здесь появится жилой городок из 17 современных многоэтажных домов и сопутствующей инфраструктуры.

Одним словом, на севере Приамурья развернута гигантская строительная площадка, и с каждым месяцем контуры космического мегапроекта становятся все более отчетливыми и завершенными. Надо ли говорить, что параллельно разрабатывается транспортная схема, в которую входят две очереди железной дороги, ведущие к космодрому, новая автомобильная дорога от федеральной трассы «Чита - Хабаровск» до поселка Углегорск с капитальным асфальтобетонным покрытием, решаются задачи устойчивого энергоснабжения новой космической гавани.

Ход строительства космодрома, с учетом его международного статуса и важности для опережающего развития Дальневосточного региона, находится под пристальным контролем заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия РОГОЗИНА, директора Федерального агентства специального строительства Александра ВОЛОСОВА, руководителя Федерального космического агентства Олега ОСТАПЕНКО.

Побывав на космодроме «Восточный» в апреле, вице-премьер отметил, что за время, прошедшее с его визита на космодром в конце февраля, облик стартового сооружения заметно изменился. Зампред правительства особо обратил внимание на кадровую составляющую масштабной стройки: количество работающих здесь существенно выросло, а в ближайшие летние месяцы должно увеличиться еще.

Он также поручил разработать и представить программу, направленную на повышение мотивации студентов технических вузов для привлечения их к работам на космодроме как в качестве строителей, так и в последующем в качестве технического персонала, обслуживающего работу космодрома. Дмитрий Рогозин отметил, что на строительстве должны работать студенческие отряды, прежде всего из вузов, готовящих специалистов для космической отрасли.

Как сообщили в Спецстрое, предстоящим летом космодром примет на работу студенческие отряды из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Красноярска, Омска, Перми, Владивостока и Благовещенска общей численностью более пятисот человек.

В два раза больше рабочих рук

Вопросы строительства космодрома обсуждались в апреле в ситуационном центре под руководством председателя правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Глава правительства и потребовал как можно скорее завершить подготовку документов по всем объектам стартового комплекса. Он отметил, что строительство космодрома «Восточный» - приоритетная задача для государства, на него выделено более 160 млрд рублей и тратить эти деньги нужно рачительно. «Новый космодром обеспечивает независимость нашей страны по всему спектру перспективных задач исследования и использования космоса. Причем это, конечно, не только оборона и безопасность, но и вообще в целом максимально эффективное использование космического пространства», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

В связи с тем, что первый запуск автоматического космического аппарата с ракетой-носителем типа «Союз-2» на космодроме запланирован уже в следующем году, по словам председателя правительства, необходимо наращивать объемы за счет увеличения на объектах технических средств и количества персонала.

Как сообщил глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА, к решению кадровых проблем на объекте активно подключается Агентство стратегических инициатив. Такая же задача поставлена перед департаментом управления человеческим капиталом и развития трудовых ресурсов Министерства. В дальнейшем привлечением лучших специалистов к работе в дальневосточных проектах будет заниматься Агентство развития человеческого капитала, которое создается наряду с другими институтами развития Дальнего Востока.

В целом, по данным Спецстроя России, на строительстве объектов космодрома «Восточный» сегодня заняты более 6 тысяч человек. К середине лета к ним присоединятся еще 3,5 тысячи. «Это один из самых крупных и амбициозных проектов, которые сегодня реализуются в России, - сказал директор Федерального агентства специального строительства Александр Волосов. - Мы сделаем все для того, чтобы в 2015 году космодром «Восточный» был введен в строй».  

Ирина СЕРГЕЕВА

Журнал "Дальневосточный капитал", май,  2014 год.

 

Теги: космодром Восточный 


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