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10 Января 2014, 15:56 | Компании

В добычу угля на Чукотке вольют $48 млн

Австралийская компания, владеющая месторождением в Беринговском угольном бассейне на Чукотке, получит внушительные средства. Два фонда - Российский фонд прямых инвестиций и Baring Vostok Private Equity Fund V - заявили о желании инвестировать $48 млн в австралийскую компанию Tigers Realm Coal Limited.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман КОПИН отметил, что это значимое событие для региона: «Это позволит существенно ускорить процесс разработки месторождений, создать новые рабочие места в регионе и начать продажи. Кроме того, это подтверждает высокую репутацию и проектов мирового уровня на месторождении Амаам, и в целом России как привлекательного объекта для капиталовложений».

Впервые австралийская угольная компания Tigers Realm Coal Limited заявила о желании осваивать Амаамское месторождение коксующегося угля в сентябре 2011 года. Тогда ей досталось месторождение в абсолютно не обжитом и не освоенном районе Берингова моря. В связи с этим, кроме строительства горнодобывающего предприятия, перед ней встала задача с нуля создать внешнюю транспортную и энергетическую инфраструктуру - глубоководный морской порт для вывоза угля в страны АТР, а также автомобильную и железную дорогу от месторождения к порту.

Сейчас компании принадлежит 80% месторождений с возможностью увеличения доли до 90%. Добычу планировалось начать в 2017 году, однако в феврале 2013 года стало известно, что TIG Ltd нуждается в сторонних инвестициях. Деньги двух фондов направят на завершение подготовки банковского технико-экономического обоснования и дальнейшую разработку месторождения Фандюшкинское Поле в рамках проекта по добыче коксующегося угля на Северном Амааме, а также на продолжение разведки на месторождении Амаам.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь,  2014 год.

Теги: инвестиции  уголь 


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Комментарии
  • Псевдоним02:33, 31.01.2014

    За счет Русского инвест фонда вложат деньги в выкапывание ресурса и отгрузки его за кордон. Из угля сделают кокс и продадут втридорога тому же Севстали и пр. русским металлургам. Это говорит о рирожденном русском комплексе туземцев. Так же как и газ в Японию продают. Постройте свою электостанцию в Японии, протяните газопровод и продавайте свое электричество на японском рынке.
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