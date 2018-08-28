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Пятница| 31 Августа, 22:20 |
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Роман Абрамович расстанется с Баимским
Группа KAZ Minerals, крупный производитель меди в Казахстане, заключила соглашение о приобретении проекта на месторождении Баимское (принадлежит структуре Романа Абрамовича) в Чукотском автономном округе РФ за $900 млн денежными средствами и акциями, передает РАИ «Прайм» со ссылкой на сообщение компании.
По информации агентства, эта сумма включает первоначальное вознаграждение в $675 млн и отложенный платеж в $225 млн. Первоначальный платеж покрывает 75% участия в проекте, и составляет $436 млн и 22,3 млн новых акций KAZ Minerals. Еще 25% будет куплено за оставшиеся $225 млн акциями или деньгами в зависимости от развития проекта.
Баимское - одно из крупнейших в мире неосвоенных медных месторождений с потенциалом создания масштабного низкозатратного медного производства на базе рудника открытого типа (карьера). Текущие ресурсы по кодексу JORC оцениваются в 9,5 млн тонн меди при среднем содержании 0,43% и 16,5 млн унций (513,2 тонны) золота при среднем содержании 0,23 г/т. Отмечается, что среднегодовой объем производства в первые десять лет операционной деятельности ожидается 250 тысяч тонн меди и 400 тысяч унций (12,4 тонны) золота.
Капитальные затраты на разработку рудника оцениваются в $5,5 млрд и будут уточняться при проведении технико-экономического обоснования. Баимская медно-порфировая площадь с входящим в нее золоторудным месторождением Песчанка была приобретена компанией ГДК «Баимская» на аукционе в 2008 году. ГДК «Баимская» принадлежит компании Millhouse Романа Абрамовича.
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