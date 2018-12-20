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Четверг| 03 Января, 20:15 |
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К Баимскому проявляет интерес "Норникель"
Он претендовал на актив, но другой совладелец «Норникеля», Олег ДЕРИПАСКА, был против, пишет РБК
«Норникель» мог бы выступить партнером казахстанской Kaz Minerals по разработке Баимского медного месторождения на Чукотке, которое она купила у Романа Абрамовича. Об этом заявил Financial Times крупнейший акционер и президент никелевой компании Владимир Потанин (владеет 33,8% «Норникеля»). В Kaz Minerals от комментариев отказались.
«Это такой масштабный проект... Будет непросто его развивать, и может, они будут искать партнеров. В таком случае «Норникель» может стать одним из потенциальных партнеров», - сказал Потанин.
Kaz Minerals, принадлежащая совладельцу корпорации «Казахмыс» Владимиру КИМУ, в августе заключила соглашение о покупке Баимского медного месторождения на Чукотке у структуры Aristus Holdings Ltd Абрамовича и партнеров за $900 млн. Эта сделка должна быть завершена в первой половине 2019 года после получения всех разрешительных документов и согласования с антимонопольной службой.
Как сообщает РБК, Баимское медное месторождение давно интересовало Потанина: у него были планы создать на базе Быстринского ГОКа «Норникеля» медный дивизион, укрупнив его Баимским месторождением, а затем провести IPO этого дивизиона в Азии. Но, как выяснилось в ходе судебных разбирательств в Лондоне, другой крупный акционер «Норникеля» - UC Rusal Олега Дерипаски (владеет 27,8%) был против покупки проекта, объясняя это долгосрочными инвестициями, которые он потребует, и отсутствием инфраструктуры в арктической зоне.
Досье "Дальневосточного капитала": Баимское месторождение считается одним из самых крупных неосвоенных медных активов в мире. У него есть потенциал стать масштабным медным производством на базе рудника открытого типа, отмечала Kaz Minerals. Текущие ресурсы месторождения оцениваются в 9,5 млн т меди. В презентации Kaz Minerals, опубликованной после объявления о сделке, компания не исключала возможности привлечения партнера для разработки месторождения. Капитальные затраты на разработку она оценивала в $5,5 млрд, средства планировала привлечь у российских, китайских и международных финансовых институтов. Инвесторы Kaz Minerals не оценили планов компании в связи с этим проектом: ее акции на Лондонской бирже с момента объявления о сделке в августе рухнули на 38%.
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