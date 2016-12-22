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Баимский проект претендует на госсубсидии
«Проект освоения месторождений Баимской рудной зоны представлен для отбора в качестве приоритетного, реализуемого на Дальнем Востоке, - сказал глава Чукотки, выступая на итоговой коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока. - В него входит инфраструктурный проект строительства ВЛ Билибино - Омсукчан, который, по сути, предусматривает объединение двух систем: энергодефицитной в определенном горизонте Чукотки и энергоизбыточной магаданской».
Губернатор сообщил, что первые проектные документы по созданию энергетической инфраструктуры будут готовы в середине 2016 года. «Проектирование пока показывает техническую возможность реализации проекта. В настоящее время продолжаем работу над его структурированием и обеспечением достаточным финансированием за счет привлечения частных инвестиций», - добавил он.
По его словам, проблема энергетического обеспечения актуальна также для проектов освоения месторождений Клен (ввод запланирован на 2018 год) и Кекура (2018-2019 годы), которые планирует развивать Highland Gold Mining (32% принадлежит Millhouse). «Усилия правительства сосредоточены на инфраструктурном обеспечении этих проектов, в первую очередь - развитии энергетики и транспорта», - отметил Копин.
Ранее сообщалось, стоимость проекта «Строительство и эксплуатация ВЛ Билибино - Кекура - Песчанка - Омсукчан» оценивается в 123 млрд рублей.
ООО «Дальэнергомост» (входит в Millhouse) в этом году выполнит обоснование инвестиций строительства энергомоста ВЛ 220 кВ Песчанка - Омолон - Омсукчан протяженностью более 720 км и согласует выводы с ПАО «РусГидро», ПАО «РАО ЭС Востока», ПАО «Магаданэнерго» и АО «Чукотэнерго». В рамках этого проекта компания рассчитывает получить до конца года положительное заключение государственной экспертизы на первые этапы проектов ПС 220/110 кВ «Песчанка» и ВЛ 110 кВ Билибино - Кекура - Песчанка.
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