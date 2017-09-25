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Баимская войдет в ТОР "Беринговский"
В рамках ВЭФ-2017 во Владивостоке было подписано соглашение о намерениях реализации инвестиционного проекта по освоению Баимской площади с применением преференций ТОР. Статус резидента позволит проекту пользоваться налоговыми льготами.
«Реализация такого масштабного инвестиционного проекта и сопутствующей инфраструктуры придаст импульс к появлению нового горнорудного кластера в Билибинском районе Чукотского автономного округа», - отмечает глава региона Роман КОПИН.
По словам гендиректора ООО «Региональная ГРК» (управляет баимским проектом) Виктора КУДИНОВА, необходимы совместные усилия инвестора и государства в части развития внешней инфраструктуры, и в первую очередь - энергетики.
По его словам, в июле 2017 года все объекты энергетической инфраструктуры проекта были включены в Федеральную схему территориального планирования энергетики РФ, что позволяет завершить проектирование ключевых подстанций и воздушных линий уже в текущем году. «При непосредственной поддержке государства мы также согласовали условия получения электрической мощности и уже заключили договор технологического присоединения к сетям «Магаданэнерго», - рассказал Кудинов.
Досье «Дальневосточного капитала»: Баимская площадь - одна из крупнейших в мире медно-порфировых минерализаций, ресурсный потенциал превышает 23 млн тонн меди и 2 тысячи тонн золота. Освоение месторождения планируется ГОКом мощностью в 60 млн тонн руды в год. Ожидаемый объем будет достигать 290 тысяч тонн металла в медном эквиваленте. Суммарные инвестиции в первую очередь превышают 100 млрд рублей. Запуск производства планируется осуществить в 2023 году.
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