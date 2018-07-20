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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Августа, 06:49 |
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На Чукотке на месторождении Двойном заработал горнодобывающий комплекс
Открытие Двойного является вторым проектом для Kinross Gold наряду с запуском рудника «Купол» в 2008 году. Двойное – месторождение с высоким содержанием золота. Оно находится всего в
Двойное будет разрабатываться подземным способом и отличаться высоким содержанием золотоносных руд. По состоянию на 31 декабря 2012 года объем доказанных и вероятных запасов месторождения составил около 1,1 млн унций (примерно 31 тонна) в золотом эквиваленте при среднем содержании золота 17,8 г/т. Ожидается, что в первые три года работы на Двойном ежегодное производство составит от 235 000 (6,5 тонн) до
журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.
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