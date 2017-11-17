|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 21 Ноября, 17:37 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Проект резидента ТОР "Амуро-Хинганская" в ЕАО финансируется китайскими инвесторами
Объем инвестиций в проект составляет 1,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ)
По словам замгенерального директора Андрея ГОВОРОВА, после завершения строительства и выхода на полную мощность завод будет производить 30 тысяч тонн металлоконструкций в год, а также 22,5 тысячи сэндвич-панелей. Это весь необходимый набор деталей для возведения здания - элементы несущих конструкций: ригели, колонны, торцевые балки, стойки фахверка, распорки, кровельные и стеновые прогоны, подкосы, металлические блоки фундаментных составляющих, закладные детали.
Резидент планирует до конца года получить разрешение на ввод в эксплуатацию производственных зданий. Проект финансируется китайскими инвесторами.
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год.
- Проект резидента ТОР "Амуро-Хинганская" в ЕАО финансируется китайскими инвесторами
- Кимкано-Сутарский ГОК планируется запустить к июлю
- Техника John Deere: все, что нужно сельхозпроизводителю
- РЖД вложат в инфраструктуру Еврейской автономной области 3,6 млрд руб.
- Фонд развития Востока перешел "Рубикон"
- ЕАО: Кимкано-Сутарский ГОК планируют ввести к концу 2014 года
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.