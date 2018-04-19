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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Цементный завод в ЕАО увеличил выпуск продукции на 50% в 2017 году
Предприятие отгрузило почти 295 тыс. тонн цемента. Рост обеспечил выросший спрос на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Как сообщил руководитель предприятия Евгений СЫСОЕВ, производство щебня также увеличилось и составило почти 389 тыс. тонн, что на 43% больше, чем в 2016 году. В прошедшем году в бюджеты всех уровней завод перечислил 154 млн рублей налогов, в том числе в бюджет области - 57 млн рублей. Сегодня на предприятии работает около 840 человек.
На предприятии идет масштабная модернизация. Как сообщил Евгений Сысоев, в 2018 году на предприятии продолжится ремонт зданий, сооружений и технологического оборудования. В этом году инвестиции на эти цели увеличатся почти вдвое - с 30 до 59 млн руб. Планируется обновить технический парк. Уже в этом месяце будут закуплены 6 карьерных самосвалов общей стоимостью более 70 млн руб. Также в планах - приобретение автопогрузчиков для упаковки цемента. Много внимания уделяется экологической безопасности: идет замена агрегатов электрофильтров печей на более современные. Проведены предпроектные работы по переходу на производство цемента по сухому способу. В мае планируется встреча с проектировщиками для обсуждения дизайн-проекта.
«У завода, безусловно, есть перспективы. Его продукция пользуется спросом не только в области, но и в соседних регионах: в Амурской области - там тоже реализуются крупные проекты, например, строительство газоперерабатывающего и нефтеперерабатывающего заводов, в Хабаровском крае, Якутии. Думаю, спрос будет расти и за счет строительства социальных объектов и жилья», - говорит губернатор Еврейской автономной области Александр ЛЕВИНТАЛЬ.
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