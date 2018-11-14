|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 15 Ноября, 18:35 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2018
15.11 |Лес Приморья высокотехнологично будет перерабатываться на паркет, мебельные щиты и пиломатериалы
15.11 |Группа компаний ННК продолжает программу по обеспечению удаленных и малонаселенных районов Дальнего Востока топливом
15.11 |Жители Сахалина массово берут кредиты
15.11 |Экспортеры Приморья могут получить скидку Гарантийного фонда
15.11 |Добыча нефти и газа на примагаданском шельфе может всё-таки начаться
14 Ноября 2018, 14:46Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами Сбербанк постоянно увеличивает возможности своих клиентов для получения дохода от инвестирования свободных денежных средств. Многие, наиболее продвинутые граждане, давно поняли, что деньги могут делать деньги, главное - заставить их правильно работать.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
15 Ноября 2018, 09:30 | Компании |
"Океанрыбфлот" может сократить дивиденды за 9 месяцев втрое
Всего на дивиденды предлагается направить 1 млрд 88 тыс. рублей
Совет директоров ПАО "Океанрыбфлот" (Петропавловск-Камчатский, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России) рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 29 ноября принять решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2018 года из расчета 1 рубль на привилегированную и 85,32 рубля на обыкновенную акцию, сообщает РИА "Интерфакс - Дальний Восток" со ссылкой на компанию.
По итогам 9 месяцев 2017 года компания выплатила 2 млрд 999,953 млн рублей из расчета 256 рублей на одну обыкновенную и 1 рубль на одну привилегированную акции. Таким образом, выплаты могут сократиться втрое.
Теги: Океанрыбфлот Камчатский край
Loading...
Новости раздела
- "Океанрыбфлот" может сократить дивиденды за 9 месяцев втрое
- "Золото Камчатки" взялось за Бараньевский
- СиГМА запустила Озерновский ГМК
- На Камчатке Мутновское рудное поле обещает богатый урожай
- Индийцы получили право на Крутогоровское месторождение на Камчатке
- "Океанрыбфлот" обзавелся "дочками"
- Терминал по перегрузке СПГ вписали в соглашение
- "Океанрыбфлот" подтягивает приморцев
- "Промышленные технологии" строят планы в ТОСЭР "Комсомольск"
- ООО "Новый дом" стало первым резидентом Свободного порта на Камчатке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
30 Октября 2018, 09:00Дорога с новым статусом Автодорожное строительство в Хабаровском крае набирает темпы
23 Октября 2018, 15:19Александр БЕККЕР, директор Инженерной школы ДВФУ: Традиции политехнического образования, заложенные столетие назад, трудно сломать В этом году инженерное образование в Приморье отмечает столетний юбилей. Сегодня его форпост - Инженерная школа ДВФУ, образованная на базе ставшего частью федерального университета политена - Дальневосточного политехнического института.