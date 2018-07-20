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СиГМА запустила Озерновский ГМК
До конца года на одном из крупнейших месторождений Камчатского края, которым владеет АО «СиГМА», планируется добыть до тонны золота, передает пресс-служба правительства Камчатского края.
Реализация проекта началась в 2010 году. Ранее компания планировала начать производство в 2017 году. Технологическая линия ЗИФ состоит из отделений измельчения, выщелачивания и фильтрации. Запуск второй очереди ЗИФ запланирован на конец 2019 года.
«Это самый большой объект, разведанный на Камчатке, и один из самых сложных: с точки зрения логистики, с точки зрения климатических условий, с точки зрения особенностей, связанных с национальной обороной. И все-таки он сегодня заработал», - сказал губернатор Камчатки Владимир ИЛЮХИН во время открытия Озерновского горно-металлургического комбината.
«СиГМА» планировала запустить модульную установку еще в 2017 году. К концу 2018 года компания планировала довести мощность производства до 250 тонн, с возможностью увеличения до 400 тонн. Стратегия развития предприятия предполагает к 2020 году комплексную разведку Озерновского рудного поля для защиты запасов до 250 тонн (8 млн унций) золота, и развертывание ГМК производительностью до 10 тонн золота в год. Балансовые запасы Озерновского золоторудного месторождения по категории С2 для открытой отработки составляют 903 тысячи тонн руды, в которой 9,345 тонны золота; забалансовые - 85 тысяч тонн руды с 897 кг золота, передает РИА «Прайм».
Озерновский ГМК - уже четвертое крупное золотодобывающее производство на Камчатке. На этом акцентировал внимание президент некоммерческого партнерства «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» Александр ОРЛОВ.
«Сегодня - действительно очень значимый день для нашего проекта. Мы закончили первый этап освоения этого месторождения. На карте Камчатки появилось еще одно золотодобывающее предприятие. И я, конечно, вас с этим поздравляю, - обратился к работникам и гостям генеральный директор АО «СиГМА» Дмитрий ФИЛИЧКИН. - Это проект частно-государственного партнерства, и без помощи правительства Камчатского края вряд ли нам бы удалось достигнуть того, к чему мы пришли сейчас».
Фото пресс-службы правительства Камчатского края
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