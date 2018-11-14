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Петропавловская судоверфь: подъем с глубины
ПСРВ начала работу в 1936 году. Советское государство вложило в ее развитие много сил и средств. Это было мощное предприятие, настоящий город в городе, со своей электростанцией, АЗС, бомбоубежищем.
В 1990-х, когда объем судоремонтных работ на Камчатке сократился почти вдвое, ПСРВ сумела выжить и сохранить инфраструктуру. Но дела здесь обстояли неважно. В 2014-м предприятие было признано банкротом. На полуострове это никого не удивило. Вопрос был лишь в том, кто и за сколько купит его имущество.
Основные объекты шли с молотка единым лотом, что позволяло сохранить судоверфь как единый комплекс. Первые торги состоялись в 2017-м, но безуспешно. Вторая попытка была сделана летом 2018 года. В этот раз результат был, но для многих он стал сюрпризом.
До недавнего времени наиболее вероятным покупателем считался китайский инвестор, однако самую высокую цену предложила группа камчатских компаний. В спасении СРВ участвуют ООО «РПЗ «Сокра» и ООО «Поллукс».
По словам генерального директора ООО «РПЗ «Сокра» Андрея ОБЕДИНА, его компания и партнеры по бизнесу вложили в покупку СРВ собственные, не кредитные деньги. Сумма большая, но Андрей Обедин уверен: оно того стоит. 30 гектаров земли, которые находятся в городе, рядом с ТЭЦ, прилегают к акватории, обеспечены дорогой и инфраструктурой, - это хорошее приобретение.
При грамотном руководстве ПСРВ способна дать, пусть небольшую, прибыль даже сейчас. На ее территории арендуют помещения. Судовладельцы платят за стоянку флота у причалов. Здесь можно хранить уголь и металлолом. Есть холодильник на 700 тонн продукции. Восстановив часть цехов и кранов, можно увеличить нынешние доходы. Но это программа-минимум.
Фирмы, которые купили судоверфь, - рыболовецкие. Их основное направление - прибрежный промысел, доставка и переработка улова на родном берегу. На этом строится их взгляд на будущее ПСРВ. Предполагается восстановить судоремонт, развивать переработку рыбы, строить холодильные мощности и, возможно, контейнерный терминал.
«После путины уловы с восточной Камчатки до сих пор вывозят. Отправляют рыбу в Китай, чтобы там ее порезали на кусочки, упаковали и отправили в Европу. А что нам мешает построить аналогичный завод? Я был на китайских заводах и не увидел там ничего такого, чего мы не сможем сделать сами. Если создать подобное производство в Петропавловске, то доставить рыбу сюда, а потом вывезти отсюда готовую продукцию, будет быстрее и дешевле, чем работать через Китай», - уверен Андрей Обедин.
Но это пока общие идеи, варианты. Какие пути выбрать, еще обсуждается, в том числе с краевыми властями.
«Надо подойти к делу без спешки, всерьез, по государственному, с прицелом на годы вперед, - говорит Андрей Обедин. - В Пусане я наблюдал похожий объект. Корейцы разделили его на секторы. Начали с одного сектора. Завершили его обустройство, перешли к следующему. Так, шаг за шагом, модернизировали всю территорию.
Если будем опираться только на собственные силы, то за 10 лет отобьем расходы. Это нормальный срок окупаемости вложений в недвижимое имущество. Если сумеем привлечь дополнительные инвестиции, то дело пойдет скорее. Мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами и готовы работать с зарубежными фирмами. Но пусть они приходят сюда как партнеры, а не как хозяева».
Символом краха СРВ стали ее плавдоки, затонувшие в результате бесхозности. Новые владельцы судоверфи решили приобрести и это имущество. К сожалению, лучший док судоверфи был продан раньше другим коммерсантам. Хотя он мог еще работать, его просто разделали на металлолом.
Остались два дока. По одному из них (длиной около 30 метров) достигнута договоренность с одним предпринимателем. Когда док поднимут и приведут в рабочее состояние, он готов его эксплуатировать.
«Мы - владельцы судоверфи - первыми запишемся к нему на ремонт. Правда, в этот док поместится судно не больше СТР-420. Но нам хватит. Те, кто доставляет рыбу на берег, работают как раз на таком флоте», - говорит Андрей Обедин.
Второй док намного крупнее (длина больше 130 метров). Пока не ясно, сможет ли он функционировать, но поднимать его все равно будут.
Кстати, сейчас работающий док для гражданского флота есть на Камчатке только у одной судоремонтной компании в Петропавловске. Если у него появится альтернатива, то это будет на руку рыбакам.
Сегодня СРВ напоминает Припять, зону постапокалипсиса, разграбленную и брошенную. И все же территория потихоньку оживает. Хоть в глаза это не бросается, но за три месяца сделано немало: отсыпана дорога, организована охрана, идет восстановление коммуникаций, энергоснабжения. К этим работам привлечены специалисты, бывшие работники ПСРВ.
Кирилл МАРЕНИН
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