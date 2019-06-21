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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2019, 09:15"Полиметалл" мыслит категориями десятилетий Генеральный директор компании "Полиметалл" Виталий НЕСИС и директор Магаданского филиала АО "Полиметалл УК" Владимир БЛОШКИН провели в Магадане традиционную встречу с журналистами региональных изданий, на которой подвели некоторые итоги деятельности компании на Дальнем Востоке и обозначили перспективы проектов
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20 Июня 2019, 16:00 | Компании |
В ПАО "Океанрыбфлот" изменился состав акционеров
Главный менеджер по рекламе и член совета директоров ПАО "Океанрыбфлот" Ен Тяк Де, владевший 32,62% компании, вышел из ее капитала, поделив свою долю поровну между двумя другими акционерами, говорится в сообщении компании, сообщает "Интерфакс"
В результате изменений главный менеджер «Океанрыбфлота» по научно-техническому развитию Игорь ЕВТУШОК и член Совфеда от Камчатского края Валерий ПОНОМАРЕВ (его пакет находится в доверительном управлении у Оксаны ЧЕРНОВОЙ) увеличили свои доли с 32,62% до 48,924% каждый.
Оставшаяся часть в размере 2,152%, по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», принадлежит ООО СК «Кайрос», в котором, в свою очередь, 25,4% принадлежит Пономареву, по 25,3% - Ен Тяк Де и Евтушку, еще 24% - «Океанрыбфлоту».
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год.
Теги: Океанрыбфлот Интерфакс
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21 Мая 2019, 17:36Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.