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Пятница| 31 Августа, 22:20 |
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"Золото Камчатки" взялось за Бараньевский
Получение первой партии руды в рамках опытно-промышленной разработки ожидается в конце 2018 года, а в 2019-20 годах будет осуществляться поэтапный выход на проектную мощность по очистной и попутной добыче. В соответствии с технологическим регламентом с обоснованием переработки золотосеребряной руды Бараньевского месторождения на Агинской ЗИФ, компания планирует реконструкцию (модернизацию) фабрики для увеличения ее мощности со 150 тысяч до 200 тысяч тонн руды в год.
Также «Золото Камчатки» проинформировало о назначении генеральным директором компании Александра ГОЛОВАНОВА. Временно исполнявший обязанности гендиректора Юрий ГАРАЩЕНКО вернулся на должность директора по взаимодействию с государственными органами.
Досье «Дальневосточного капитала»: Месторождение Бараньевское расположено на территории Быстринского района Камчатского края, в 245 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Его балансовые запасы составляют более 30 тонн золота и более 20 тонн серебра. Объект будет отрабатываться до 2023 года открытым, далее - подземным способом. Объем добычи - 200 тысяч тонн руды в год (до 1,5 тонн золота в год). Общая стоимость проекта - 2,1 млрд рублей.
«Золото Камчатки» владеет 9 лицензиями на разработку золоторудных месторождений в Камчатском крае с общей ресурсной базой свыше 12 млн тройских унций (более 375 тонн) золота. Компания объединяет несколько предприятий: АО «Аметистовое», АО «Камголд» и АО «Камчатское золото» (330 кг золота и 180 кг серебра).
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