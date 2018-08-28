"Золото Камчатки" взялось за Бараньевский

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 31 Августа, 22:20 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 68 р.
1 EUR 79 р.
100 JPY 6100 р.
10 CNY 990 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
31.08 |
С 1 сентября граждане 18 государств смогут приезжать в Хабаровск по электронным визам
31.08 |
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы
31.08 |
Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру
31.08 |
Альфа-Банк и Хабаровский военно-исторический музей отреставрировали "Катюшу"
31.08 |
Владивосток может спасти только спецпрограмма реновации жилого фонда
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Компании
31 Августа 2018, 18:41 | Компании

"Золото Камчатки" взялось за Бараньевский

АО "Золото Камчатки" (входит в ГК "Ренова") приступило к проходке подземных горных выработок и провело первые взрывные работы на месторождении Бараньевском.

Получение первой партии руды в рамках опытно-промышленной разработки ожидается в конце 2018 года, а в 2019-20 годах будет осуществляться поэтапный выход на проектную мощность по очистной и попутной добыче. В соответствии с технологическим регламентом с обоснованием переработки золотосеребряной руды Бараньевского месторождения на Агинской ЗИФ, компания планирует реконструкцию (модернизацию) фабрики для увеличения ее мощности со 150 тысяч до 200 тысяч тонн руды в год.

Также «Золото Камчатки» проинформировало о назначении генеральным директором компании Александра ГОЛОВАНОВА. Временно исполнявший обязанности гендиректора Юрий ГАРАЩЕНКО вернулся на должность директора по взаимодействию с государственными органами.

Досье «Дальневосточного капитала»: Месторождение Бараньевское расположено на территории Быстринского района Камчатского края, в 245 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Его балансовые запасы составляют более 30 тонн золота и более 20 тонн серебра. Объект будет отрабатываться до 2023 года открытым, далее - подземным способом. Объем добычи - 200 тысяч тонн руды в год (до 1,5 тонн золота в год). Общая стоимость проекта - 2,1 млрд рублей.

«Золото Камчатки» владеет 9 лицензиями на разработку золоторудных месторождений в Камчатском крае с общей ресурсной базой свыше 12 млн тройских унций (более 375 тонн) золота. Компания объединяет несколько предприятий: АО «Аметистовое», АО «Камголд» и АО «Камчатское золото» (330 кг золота и 180 кг серебра).

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год. 

Теги: Золото Камчатки 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:02
Ресторанный бизнес с опорой на своих В Приморье до 90% китайских заведений работают с присутствием иностранного капитала. Нелегальный бизнес крайне негативно отражается на экономике региона
статьи раздела
Территория
17 Июля 2018, 13:00
Узнаваемый бренд региона В Хабаровском крае продвигают товарный знак "Наш выбор 27"
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика