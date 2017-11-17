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Терминал по перегрузке СПГ вписали в соглашение
Подписи под документом поставили губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид МИХЕЛЬСОН, сообщает сайт 49gov.ru.
В рамках соглашения стороны берут на себя обязательства создать организационные и экономические условия для строительства на восточном побережье края перевалочного терминала по перегрузке СПГ с арктических судов-газовозов на обычные суда-газовозы. Реализация проекта позволит оптимизировать затраты компании по транспортировке газа, производимого в российской части Арктики - на полуостровах Ямал и Гыдан, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ожидается, что мощность терминала составит до 20 млн тонн в год, а период его функционирования превысит 40 лет.
- Строительство терминала позволит оптимизировать транспортную логистику при доставке СПГ из Арктики потребителям в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, стимулировать использование трасс Северного морского пути, а в дальнейшем - создать на базе перевалочного терминала новый независимый центр формирования цены СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - прокомментировал планы компании Леонид Михельсон.
Реализация соглашения также направлена на развитие транспортной инфраструктуры, торгово-экономических и научно-технических связей Камчатского края и создание условий для газификации Камчатки за счет использования отпарного газа перевалочного терминала на объектах энергетики и коммунального хозяйства полуострова.
По словам губернатора Владимира Илюхина, для Камчатки это стратегический проект: «Я очень рад, что крупная федеральная компания приходит к нам на полуостров. Мы надеемся, что при реализации этого проекта мы решим целый комплекс задач. Во-первых, это новые рабочие места и большой объем налоговых поступлений в бюджет края. Во-вторых, реализация проекта предполагает поставки дополнительных объемов голубого топлива в газотранспортную систему полуострова. Это позволит обеспечить потребность новых энергетических и коммунальных объектов края, а также коммерческих потребителей - резидентов площадки ТОР «Камчатка», промышленные, строительные и сельскохозяйственные объекты края. Мы также крайне заинтересованы в дальнейшем развитии Северного морского пути. Для края это новые возможности в логистике и, главное, в развитии портовой деятельности. Речь идет о развитии базы по обслуживанию флота - создании условий для бункеровки, снабжения и ремонта судов», - говорит глава региона.
Губернатор подчеркнул, что возможность подключения газопроводов перевалочного терминала к газотранспортной системе региона для поставок отпарного газа станет дополнительным экономическим стимулом для края.
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