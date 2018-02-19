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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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18 Февраля 2018, 15:30 | Компании
На Камчатке Мутновское рудное поле обещает богатый урожай
ООО "СТЭППС ИСТ" намерено реализовать проект по доразведке Мутновского золото-серебро-полиметаллического месторождения с перспективой строительства на его базе горно-металлургического комбината (ГОК) с обогатительной фабрикой, сообщила пресс-служба АО "Корпорация развития Камчатки".
ГОК планируется создать на Мутновском месторождении, расположенном в 60 км к югу от Петропавловска-Камчатского и в пяти километрах от бухты Жировая Авачинского залива. Это рудное поле, как считается, кроме золота и серебра содержит значительные запасы свинца, цинка, индия, висмута и других цветных металлов.
Общий объем инвестиций в проект по доразведке и строительству превышает 6 млрд рублей.
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