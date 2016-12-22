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Деликатес из глубины
ПАО «Океанрыбфлот» по объемам добычи занимает лидирующие позиции, его доля в общем выпуске рыбо- и морепродукции - более 22%. А из сырца, добытого по собственным квотам, в количестве 275 тысяч тонн, компанией произведено 28% от общего вылова. Таким образом, «Океанрыбфлот» в очередной раз подтвердил не на словах, а на деле репутацию ведущего рыбопромышленного предприятия России и флагмана камчатской рыбной отрасли и Дальневосточного федерального округа, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Традиционно компания добывает минтай, сельдь и кальмар. Районы лова - это Берингово море (минтай, кальмар, сельдь), Охотское море (минтай, сельдь), Северные Курилы (кальмар). Во время лососевой путины несколько траулеров уходят в дальние районы полуострова на переработку красной рыбы в помощь прибрежным рыбодобывающим компаниям. Основным видом промысла является минтай - почти 200 тысяч тонн ежегодно, вторая по объемам добычи - сельдь, более 50 тысяч, и замыкает тройку лидеров кальмар - около 16 тысяч тонн в год. Кальмар - продукт деликатесный, но ловить и перерабатывать его гораздо сложнее, чем другие виды биоресурсов. В конце года компания выбирает последние квоты на этот вид добычи, и в основном районе промысла - возле Северных Курил - трудится 3 из 14 траулеров «Океанрыбфлота».
БМРТ «Московская Олимпиада» - старейший пароход компании, но, как и многие суда, недавно прошел полную модернизацию и готов послужить еще десяток лет, до новой смены.
«На двух траулерах «Океанрыбфлота» - БМРТ «Бакланово» и нашей «Олимпиаде» - установлено специальное оборудование для производства филе кальмара, - говорит помощник капитана по производству БМРТ «Московская Олимпиада» Сергей БАЛОВНЕВ, - на судовом заводе мы можем выпускать до 5 тонн качественного и вкусного филе кальмара первичной заморозки. Главный акцент сделан именно на выпуске такого филе, на него большой спрос в нашей стране, потому что это - готовая продукция, чистое филе, произведенное в районе промысла. Можно сказать: со дна океана сразу на сковородку. Еще мы производим тушку кальмара, а также щупальцы и плавники, из них потом на берегу делают консервы».
Филе кальмара, произведенное на судовых заводах «Океанрыбфлота», действительно, пользуется большой популярностью и реализуется на российском рынке на сто процентов. Компания способна полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, а при необходимости - реализовывать филе кальмара за границей. Кальмар - любимый и популярный продукт во многих странах. Правда, моряки утверждают, что этот вид промысла не так приятен, как лов минтая или сельди. Дело в том, что моллюск сам по себе агрессивен: жидкость, которую он выпускает из чернильного мешка, быстро разъедает спецодежду - перчатки и фартуки служат рыбообработчикам меньше месяца.
Но главная сложность в том, что зоны его обитания сложно определить. Стаю минтая или сельди вычислить гораздо проще. Как говорит Сергей Баловнев, кальмар непредсказуем - появляется ниоткуда и исчезает в никуда. А если говорить о Северных Курилах, там процесс лова еще труднее и опаснее: добыча ведется донным тралом на большой глубине, скалистое дно, внезапные пустоты и гигантские расщелины не раз пожирали орудия лова, порой исчезали целые тралы, потому в этих районах промысла работают самые опытные моряки под командованием самых опытных капитанов.
Константин ОГНЕВОЙ в рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот» трудится 28 лет, сразу после окончания мореходного училища в 1988 году он устроился матросом добычи, добросовестно работал и упорно, но не спеша шел по карьерной лестнице.
Уже 10 лет он является капитан-директором и гордится своей работой. Называет себя настоящим патриотом компании: в его трудовой книжке указано только одно место работы, и менять его он не собирается. Свою любовь к «Океанрыбфлоту» он объясняет просто: «Здесь все спокойно. Спокойно работаем, осваиваем квоты. Отношение к людям здесь превосходное - требовательное, но при этом уважительное, поэтому здесь себя чувствуешь важным, значимым человеком, и если выполнил, а лучше - перевыполнил норму, гордишься собой и душа радуется. И снабжение в компании самое лучшее на Дальнем Востоке. Читаешь иногда: то в какой-то компании пароход ушел без топлива в рейс, то где-то аварийно-спасательное оборудование не проверили вовремя, и оно подвело… У нас это даже представить невозможно! В нашей компании строгое отношение к технике безопасности. Чтобы мы ушли в море неукомплектованными, не проверив оборудование - никогда такого не бывает, все продумано, просчитано, всюду строгий контроль и внимание. Такова политика компании: безопасность мореплавания на первом месте. Все, что для этого нужно, делается, денег на этом не экономят. Так и должно быть, море беспечности не прощает».
Константин Николаевич не считает себя самым лучшим капитаном компании. Он уверен, что все капитаны «Океанрыбфлота» - самые лучшие. И с ним трудно не согласиться: за несколько лет мы бывали в разных экспедициях на разных судах предприятия, и всегда отмечали уникальную в наше время интеллигентность, безукоризненную вежливость, порядочность и безупречный внешний вид высшего командного состава компании. Всегда возникает ощущение, что ты не на обычном рабочем промысловом судне, а на военном корабле, где подает тебе руку благородный русский офицер. Так что, да, капитаны в «Океанрыбфлоте» - самые лучшие. И по производственным, и по человеческим показателям.
Но вернемся к северокурильской кальмаровой экспедиции. БМРТ «Московская Олимпиада» начал промысел кальмара 1 сентября, к тому времени БМРТ «Бакланово» и БМРТ «Борисов» уже успешно освоили восемь тысяч тонн на двоих. Подоспевшая «Олимпиада» успела добыть тысячу двести тонн до начала осенних штормов. С началом октября штормы случались через сутки, работать стало тяжелее, но промысловые корабли всепогодны, а рыбаки к ярости стихии привыкли, поэтому вылов шел в любых условиях.
Константин Огневой с теплотой говорит о своем траулере: «Корабль универсальный, замечательный, подготовлен к любому виду промысла - и минтай, и сельдь, и кальмар способен переработать. Во время перехода из района промысла на другую рыбу успеваем перестроить завод на новый вид производства. Корабли рабочие, много денег компания в модернизацию вложила, эти траулеры неубиваемые, при хорошем поддержании работать могут долго. Конечно, мы мечтаем о новом флоте, но и этот еще нам послужит. Кстати, в «Океанрыбфлоте» все специалисты - лучшие на Дальнем Востоке: и механики, и радисты, и рыбообработчики. Лучшие, и по-другому быть не может».
Северокурильская кальмаровая экспедиция подходит к концу, тралы уже не заполняются до максимальных объемов, но завод не останавливается. При переработке моллюска много ручного труда: от каждой тушки нужно отделить плавники и щупальцы, уложить ее в шкуросъемную машину, потом достать и отправить в лоток, который затем по конвейеру отправляется на участок упаковки. Полностью автоматизированной машины для производства филе кальмара пока не придумано. Хватает забот и у старшего механика: механизмов много и на палубе, и на заводе, и в самом машинном отделении, и они имеют обыкновение выходить из строя. То подшипник «полетит», то насос сломается.
Игорь Богордаев, старший механик, или по-корабельному «дед», лично контролирует все механизированные процессы. Говорит, пароход находится в рабочем состоянии и после каждого рейса проходит стадии некапитального ремонта.
ПАО «Океанрыбфлот» способно технически поддерживать свой флот самостоятельно. На территории предприятия построена прекрасная база технического обслуживания, причем корпусно-трубопроводный цех отстроен заново и базируется в новом помещении. Все ремонтные работы, кроме доковых, специалисты компании могут делать сами. Это и механика, и радиоэлектроника, и токарные, слесарные, сварочные работы. Недавно «Океанрыбфлот» приобрел в аренду еще два причала и оградительный мол. На этом объекте БМРТ готовят к выходу в рейс, производится техобслуживание. На площадке есть кран и все необходимое оборудование для погрузочно-разгрузочных работ и качественного ремонта. Есть даже система снабжения водой с подогревом, т. е. любая низкая температура судам не опасна. БТО «Океанрыбфлота» сегодня самое передовое судоремонтное предприятие в Петропавловске-Камчатском.
Отечественное судостроение только начинает возрождаться, и сейчас спрос опережает предложение. И качественный ремонт на своей территории - это пока самый реальный и наиболее доступный выход из сложившегося положения. После полной модернизации флота большие морозильные рыболовные траулеры смогут работать на должном уровне более 20 лет.
Игорь Александрович с гордостью рассказывает о «золотых руках» и новых успехах компании: «Наши специалисты на берегу и дизели ремонтируют - главную силовую установку, палубные механизмы, трубопроводные механизмы, электротехнический новый цех построили, так что развивается компания, слава богу. Я тут 34 года, с 1982 года работаю и благодарен, что база развивается, не сдается, наперекор всему. Пусть и дальше растет, и новых нам пароходов, и больших уловов. Тем более такие хорошие перспективы у нас. Сейчас молодежь приезжает отличная, ей нравится море, нравится работа. Опыта еще нет, но парни трудолюбивые, усердные, хорошая смена будет нам. Три эпохи - советские годы, перестройку, современные рыночные отношения - я все пережил. Во времена СССР еще молодой был, не задумывался ни о чем. Но знаю, что всегда работа была, много пароходов, заграница. И все равно сейчас интересней. Тогда была плановая экономика, не надо было думать, выполняй план, и все. А сейчас больше самостоятельности, надо самому планировать, отстаивать позиции свои. Но это интересней, есть ответственность, азарт, соревновательный момент. Это очень захватывает».
Как считают на «Московской Олимпиаде», есть настоящие моряки, а есть просто люди, которые ходят в море. Моряка море тянет. Он приходит на берег, и несколько дней может спать, забыв про привычное расписание смен и вахт. Но потом вокруг него начинается непонятная ему береговая суета: магазины, автобусы, какие-то квитанции, людские толпы… и он с тоской начинает поглядывать в сторону моря…
И вот уже близкие раздражают, и устойчивость почвы под ногами совсем не радует. Наконец, наступает день, когда моряк снова уходит в экспедицию. Поверьте, уходит радостно, с нетерпением, с предвкушением новых штормов, невероятных рассветов и соленых брызг на губах. И не важно, кальмар, минтай или сельдь он будет ловить, главное - он снова в море, вдали от городской суеты, в окружении великого океана. Среди таких же моряков, которые его понимают. Но это будет потом. А пока он добывает кальмар на Северных Курилах и мечтает поскорее вернуться на берег, где его ждут любимые люди. Кстати, он очень любит блюда из кальмара. Но кто же их не любит?
Кальмаровая путина 2016 года.
Немного о кальмарах. Кальмар многим по вкусу. Однако его отличают не только замечательные вкусовые качества, но и масса полезных свойств. В кальмаре много легко усвояемого белка, в связи с чем его могут спокойно употреблять в пищу даже дети. Также он может быть рекомендован как одна из составляющих диетического питания. Кальмар является представителем десятиногих головоногих моллюсков. В пищу его употребляли еще в Древней Греции и Древнем Риме. Древние называли этого моллюска «крылатой рыбой» за его отличную способность плавать, используя щупальца. Его по праву относят к наиболее быстроходным обитателям моря.
По скорости его оставляют позади лишь рыба-меч, тунец, дельфин. Если кальмара преследует крупное морское животное, плывет он с огромной скоростью, иногда выскакивая из воды и пролетая десятки метров по воздуху, после чего снова продолжает свое движение в воде. Всего насчитывается около 200 видов кальмара. Однако не всех из них можно употреблять в пищу. В России получил наибольшее распространение кальмар обыкновенный. Он имеет длину 20-50 см, его вес колеблется в пределах 200-300 г. Жители других стран могут полакомиться и другими видами этого моллюска. В глубинах моря обитает гигантский кальмар, который может достигать длины 20 м. Тело любого кальмара состоит из туловища (мантии) и щупалец. В туловище находятся внутренние органы, а также чернильный мешок. При обороне из мешка выпрыскивается чернильное облако, окутывающее кальмара и сбивающее врага с толку. Под прикрытием этой завесы кальмар покидает поле боя.
Валентина БОКОВИКОВА.
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