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На Камчатке началось создание инфраструктуры для ПВОЛС
Во 2 квартале 2015 года с прибрежных участков в районе Усть-Большерецка будет выполнено горизонтально-управляемое бурение основных скважин.
После открытия навигации кабельное судно подойдет к берегам Камчатки и проложит глубоководный волоконно-оптический кабель в направлении Сахалина. Разработанная российскими специалистами технология прокладки и заглубления кабелей в морское дно является наиболее экологически щадящей для прибрежной территории.
«Создание подводной волоконно-оптической магистрали позволит значительно увеличить спектр и качество услуг связи на Камчатке. При этом строительство и эксплуатация ПВОЛС потребует соответствующих инфраструктурных изменений. В настоящее время мы ведем переговоры с ОАО «Камчатскэнерго» о модернизации инфраструктуры внешнего энергоснабжения в Усть-Большерецке, в районе береговой станции, которая будет обеспечивать работу новой линии связи», - говорит директор Камчатского филиала ОАО «Ростелеком» Андрей СУН.
Напомним, что новая подводная ВОЛС свяжет город Оха на Сахалине с Магаданской областью и Камчаткой. Волоконно-оптический кабель будет проложен по дну Охотского моря. Общая протяженность линий связи составит около 2 тыс. км, максимальная пропускная способность системы - 400 Гбит/с на каждое направление (с возможностью расширения до 8 Тбит/с). В 2015 году ПВОЛС будет технически готова. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в июне 2016.
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