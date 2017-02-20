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Среда| 22 Февраля, 08:34 |
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"Промышленные технологии" строят планы в ТОСЭР "Комсомольск"
Как сообщает сайт www.khabkrai.ru, специалисты «Промышленных технологий» проработали план создания нового производства, ориентированного на потребности КнААЗ и Комсомольского филиала ЗАО «ГСС». Проект предусматривает строительство новых производственных мощностей. На первом этапе речь идет об изготовлении бортовых кабельных сетей, распределительно-коммуникационных устройств, трубопроводов. На втором этапе - создание механообрабатывающего производства. Запуск первой очереди возможен в течение двух лет с момента получения компанией статуса резидента ТОСЭР «Комсомольск».
Досье «Дальневосточного капитала»: Холдинг «Промышленные технологии» занимается разработкой, производством и сервисным обслуживанием бортовых систем самолетов, вертолетов, космических аппаратов, морской и наземной военной техники. Компания производит бортовые системы электроснабжения для российских гражданских самолетов Sukhoi SuperJet-100 и МС-21, активно работает по программе импортозамещения.
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