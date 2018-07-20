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Понедельник| 23 Июля, 15:52 |
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"Золото Камчатки" запустило ГОК "Аметистовый"
«На полную мощность производственный комплекс выйдет в 2016 году. Ежегодно он будет выпускать до 4 тонн золота и до 10 тонн серебра. Это позволит вдвое увеличить объемы добычи золота на Камчатке», - сказал губернатор региона Владимир ИЛЮХИН, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.
ГОК «Аметистовый» - крупнейшее на Камчатке горнопромышленное предприятие. Ежегодно на комбинате будут добывать и перерабатывать до 600 тыс. тонн руды. Ожидается, что открытая добыча на этом месторождении будет идти 10 лет - это примерно 20 тонн золота. Еще 30 тонн будет добыто подземным способом.
После выхода на полную мощность число сотрудников фабрики составит 1,2 тыс. человек. Для комфортного проживания на территории комбината построен вахтовый поселок.
Общий объем частных инвестиций в проект составит более 16 млрд рублей. Ежегодно предприятие будет отчислять в бюджетную систему страны более 700 млн рублей налогов и сборов. Основная часть этих средств пойдет в бюджеты субъекта и муниципальных образований.
Досье «Дальневосточного капитала»: Месторождение золота и серебра Аметистовое находится в Пенжинском районе в 170 км от поселка Тиличики Олюторского района. Оно было открыто в 1967 году, разведка завершилась в 1988 году. Аметистовое - одно из крупнейших изученных месторождений рудного золота на Камчатке. Его разведанные запасы составляют более 52,6 тонны золота и около 175 тонн серебра.
Проекту по строительству ГОК «Аметистовый» был присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края. Это позволяет компании получить дополнительные меры государственной поддержки, в том числе налоговые льготы на имущество.
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