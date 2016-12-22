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29 Августа 2016, 20:59 | Компании

"Золото Камчатки" меняет экономику региона

"Золото Камчатки" (входит в ГК "Ренова") - компания, которая в прошедшем году продемонстрировала стремительную динамику роста добычи драгоценного металла на Камчатке. Основной драйвер - ГОК "Аметистовое", который был запущен в эксплуатацию осенью прошлого года, а уже в январе 2016 года - в рекордно короткие сроки - предприятие произвело первую тонну золота.

Правительство Камчатского края присвоило ГОКу «Аметистовое» статус регионального инвестиционного проекта (РИП), что предусматривает господдержку инвестору, вложившему значительные средства в экономику региона.

- Присвоение нашему ГОКу статуса РИП в очередной раз подтверждает нацеленность федеральных и региональных властей на проактивное развитие Дальнего Востока, и Камчатки в частности. Действия по поддержке инвестпроектов в крае дают возможность бизнесу строить долгосрочные планы, создавать новые «точки роста». Это решение государства позволит нам сохранить и расширить производственные и финансовые планы, - говорил в апреле гендиректор «Золото Камчатки» Виктор РАДЬКО.

Текущая динамика развития компании подтверждает прогнозные показатели производства более 5 тонн золота в 2016 году, они будут обеспечены прежде всего работой ГОКа «Аметистовое», на котором, как планируется, ежегодно будет добываться по 4 тонны этого металла. Его деятельность рассчитана минимум на 15 лет: минерально-сырьевая база месторождения составляет 51,8 тонны запасов золота и 177,8 тонны серебра, потенциал прироста запасов и ресурсов оценивается как минимум в 50 тонн.

Досье «Дальневосточного капитала»: Компания «Золото Камчатки» первой начала добычу рудного золота в Камчатском крае и на сегодняшний день является крупнейшим производителем этого металла в регионе. За 6 месяцев 2016 года комбинаты группы «Золото Камчатки» произвели 92,1 тысячи тройских унций золота (2863 кг), что на 177% больше, чем за аналогичный период прошлого года, серебра - 129 тысяч тройских унций (+805%). На предприятиях компании было переработано 357,2 тысячи тонн руды. «Золото Камчатки» владеет 9 лицензиями на разработку золоторудных месторождений с общей ресурсной базой свыше 12 млн тройских унций (более 375 тонн) золота. В компании разработана и реализуется перспективная программа геологоразведочных работ, что позволяет постоянно расширять ресурсную базу и строить долгосрочные планы развития. ГОК «Аметистовое» - крупнейшее на Камчатке горнопромышленное предприятие. Качество руды месторождения высокое: среднее содержание золота - 9-10 г/т. Комбинат производит около 4 тонн золота в год.

Запуск в труднодоступном северном районе полуострова современного ГОКа - особая страница развития компании и Камчатки. Благодаря предприятию, производство золота в регионе вырастет в два раза. В октябре 2015 года на крупнейшем в России горнопромышленном форуме MINEX ГОК «Аметистовое» получил номинацию как один из лучших инвестиционных проектов года.

Именно такого уровня проекты сегодня входят в поле зрения Фонда развития Дальнего Востока, который готов вместе с инвестором участвовать в формировании транспортной инфраструктуры для вводимых в строй предприятий.

- Новые дороги, которые планируется построить при финансовой поддержке Фонда, позволят соединить большой куст золоторудных месторождений с инфраструктурой полуострова и снизить себестоимость добычи, - говорит гендиректор Фонда развития Алексей ЧЕКУНКОВ. - Мы уверены, что это выгодные и стратегически важные инвестиции. Во-первых, потому что золото - это вечная ценность. Во-вторых, в условиях экономических трудностей, вызванных воздействием внешних факторов, развитие золотодобывающей отрасли Камчатки является задачей уже не регионального, а государственного масштаба».

Золотодобыча - чувствительная для северной природы деятельность. Это прекрасно осознают в «Золото Камчатки» и считают ответственное природопользование одним из важнейших принципов деятельности. Цель экологической политики компании - обеспечение максимально бережного отношения к уникальной природной среде региона, увеличение капитализации добывающих предприятий при безусловном соблюдении стандартов экологической безопасности, учитывающих специфику Камчатки.

Например, только в этом году компания уже выпустила в реки края более 2,5 млн мальков кеты. Это традиционная экологическая акция, направленная на воспроизведение водных биологических ресурсов Камчатки. Кроме этого, компания на регулярной основе поддерживает образовательные проекты и спортивные мероприятия.

Получая прибыль от разработки недр полуострова, «Золото Камчатки» позиционирует себя как социально ответственная компания. Организацией на полуострове создано более 1700 рабочих мест, а поступления в бюджет в 2016 году составят сотни миллионов рублей. 

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2016 год. 

Теги: Золото Камчатки 


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