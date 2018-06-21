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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 08 Июля, 23:12 |
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Чукотка прибавит до 10 т золота в год
Чукотка на российском Дальнем Востоке - один из основных золотодобывающих регионов России. В 2014 году автономный округ увеличил добычу золота на 30% - до 32 тонн. Производством драгоценного металла в регионе занимаются пять предприятий: АО «Чукотская горно-геологическая компания» (ЧГГК), ООО «Северное золото», ОАО «Рудник Каральвеем», ООО «Рудник Валунистый», ООО «ЗК «Майское».
«В настоящее время ведется работа по освоению новых месторождений. В среднесрочной перспективе ожидается ввод в промышленную эксплуатацию двух золоторудных месторождений Кекура и Клен, которые будут добывать до 7 и 3 тонн в год соответственно», - сказал Копин.
По его словам, за последнее время к освоению наиболее перспективных месторождений удалось привлечь такие крупные добывающие компании, как Kinross Gold, Polymetral и Highland Gold Mining (32% принадлежит Millhouse Group Романа Абрамовича).
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