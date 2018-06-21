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"СиГМА" нашла алмазы в озерновских рудах на Камчатке
«Теснейшая парагенетическая связь алмаза и вольфрама (прогнозируется на глубине 0,5-0,8 км) определяет и количественную ресурсную оценку (категорий Р1 + Р2 + Р3) коренной алмазоносности на Озерновском рудном поле. По скромным оценкам, она будет определяться одним или несколькими мелкими и средними месторождениями при общих суммарных ресурсах в пределах Озерновского рудного поля порядка 1-10 млн карат с нетипичным для алмазов прерывистым бонанцево-гнездовым характером концентрации, более подходящим для благороднометальной минерализации», - отмечает главный геолог компании Александр Демин.
Он поясняет, что в ходе ГРР на месторождении выявлены сверхбогатые серебряные руды с содержанием серебра до 11,6 кг/т, обнаружены уникальные концентрации вольфрама. Карбид-вольфрамовые образования, обнаруженные на Озерновском месторождении, являются природным концентратором хорошо ограненного мелкого алмаза.
Озерновские алмазы представлены, по словам геолога, плоскогранно-стробедренными бледно-зеленовато-желтыми практически одноразмерными (0,6-0,7 мм) изотермичными кристаллами кубоокаэдрического габитуса с превалирующими гранями октаэдра. Наиболее близкими геогенетическими аналогами озерновских алмазов, по мнению Демина, можно считать толбачинские алмазы, недавно открытые в лавовых продуктах извержения вулкана Плоского Толбачика.
Досье «Дальневосточного капитала»: ОАО «СиГМА» владеет лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота и попутных компонентов на Озерновском рудном поле (выдана в июле 2005 года). Компания рассчитывает запустить первую очередь горно-металлургического комбината на Озерновском месторождении в четвертом квартале 2016 года; в 2017 году - добыть 58,303 тысячи унций (1,804 тонны) золота; в 2018 году объем добычи может составить 53,102 тысячи унций, в последующие четыре года - колебаться в пределах 40-49,3 тысячи унций. Затраты на реализацию проекта в 2015-2022 годах оцениваются в $162,683 млн. Основным акционером ОАО «СиГМА» (98,64% акций) является Tanalex Investments Ltd (Кипр).
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