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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Августа, 07:20 |
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АО "Концерн "Моринформсистема-Агат" становится важным звеном гражданского судостроения на Дальнем Востоке
Данный тренд четко прослеживается в последние годы. «Концерн «Морин-формсистема-Агат» подхватил этот тренд и начинает играть все большую роль в развитии судостроительного комплекса Дальнего Востока.
От боевых систем до «бинарного льда»
Акционерное общество «Концерн «Моринформсистема-Агат», возглавляемое генеральным директором Георгием АНЦЕВЫМ, - это конгломерат из 16 предприятий, расположенных по всей России, имеющий более 10 тысяч высококвалифицированных сотрудников и огромный опыт передовых разработок. При этом, несмотря на то что основное направление его деятельности сугубо военное - боевые информационно-управляющие системы, предприятие успешно подстраивается под реалии, где упор сделан на продукт уже гражданский.
Одним из наиболее очевидных способов решения этой задачи является наращивание опыта в управлении сложными масштабными проектами в гражданской сфере. Уже сегодня Концерн выступает одним из ключевых участников работы по импортозамещению судового комплектующего оборудования, производя практически весь спектр радиоэлектронных и общесудовых систем, включая навигационное оборудование, гидроакустические системы, средства связи, камбузное оборудование, системы пожаротушения, мостиковые системы и многое другое.
Многие изделия без преувеличения уникальны. Например, одним из предприятий Концерна - АО «ЦНИИ «Курс» - была создана многоцелевая инновационная технология на основе теплоносителя с фазовым переходом, получившая название «бинарный лед», предназначенная для обеспечения рыболовецких судов эффективным средством охлаждения. Технология привлекательна как для рыболовного флота, где она может использоваться для низкозатратной заморозки и транспортировки рыбы, так и для пищевой промышленности в целом.
Приморье - регион робототехники
Наряду с диверсификацией продуктовой линейки Концерн ведет политику региональной экспансии, сосредотачивая свое внимание на территориях, имеющих предпосылки для развития в них определенных компетенций.
- Важнейший форпост Концерна на востоке страны - это Приморский край. Причем Дальний Восток - не просто важнейшая точка присутствия, но и центр развития инноваций, коллаборации фундаментальной науки и промышленности, отправная точка для расширения международного сотрудничества, - рассказывает директор по развитию гражданской продукции и инновациям Концерна Станислав ЧУЙ.
Важнейшим доказательством особого отношения к Дальневосточному реги-ону является принятое несколько лет назад решение о создании во Владивостоке для разработки и производства образцов подводной робототехники, на базе Специального конструкторского бюро приморского завода «Изумруд», обособленного подразделения Концерна Дальневосточного центра компетенций, возглавляемого Валерием Кобылянским.
Всего за несколько лет молодому коллективу, основу которого составили выпускники дальневосточных вузов, удалось освоить необходимые компетенции и технологии в области проектирования и создания морских роботизированных систем. В их числе, автономный необитаемый подводный аппарат - автономный носитель гидрофизической аппаратуры, безэкипажный катер, сеть подводной связи и ряд других разработок. Первые натурные испытания разработанных приборов прошли успешно. Концерн планирует представить полученные результаты мировому сообществу уже в сентябре 2017 года в рамках III Восточного экономического форума.
- Являясь координаторами технологической платформы «Освоение океана», мы делаем все возможное для укрепления лидерства России в деле освоения Мирового океана, расширяя взаимодействие с заинтересованными представителями дальневосточной промышленности, науки и власти. Стратегическая цель Концерна «Морские информационные системы - Агат» на Дальнем Востоке - создание условий для расширения существующих и создания новых высокотехнологичных предприятий по производству конкурентоспособной продукции и предоставлению услуг во всех областях морской деятельности РФ.
Ирина ПЕТРОВА.
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