АО "Концерн "Моринформсистема-Агат" становится важным звеном гражданского судостроения на Дальнем Востоке

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 30 Августа, 07:20 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 58 р.
1 EUR 70 р.
100 JPY 5300 р.
10 CNY 880 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Денис САРАНА, учредитель ООО "Владивостокский рыбный терминал": Режим свободного порта добавил бизнесу драйва
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2017

Регион сегодня
29.08 |
Проект ВНХК в Приморье проходит государственную экологическую экспертизу
29.08 |
На ВЭФ во Владивостоке ожидается рекордный инвестиционный портфель
29.08 |
Во Владивостоке определили гостиницы для участников ВЭФ
29.08 |
В Приморье сняли и продали первый мед с "дальневосточного гектара"
29.08 |
В Приморье создан технопарк по переработке и обогащению угля
статьи раздела
Часовой пояс
28 Августа 2017, 12:48
Амурский форум: Россия и Китай - что нам стоит мост построить Актуальные вопросы приграничного сотрудничества
статьи раздела
Отрасль
22 Августа 2017, 18:09
Китай хочет получить здоровый продукт из Приморья Вера ЛОМОНОСОВА, финансовый директор агропромышленной группы компании "Армада": У наших соседей свой алгоритм участия в совместных проектах
статьи раздела
Отрасль
22 Августа 2017, 17:44
Дмитрий НИКИФОРОВ: Нужно автоматически признать резидентами ТОР или СПВ всех местных сельхозпроизводителей Многолетний опыт работы нашего предприятия показывает, что от нас не зависит только погода, - говорит директор ООО "Совхоз "Искра"
статьи раздела
Компании
22 Августа 2017, 17:22
Андрей ЛЕВЫКИН, директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон": Развитие телеком-технологий способствует росту качества жизни дальневосточников Для комплексного развития Дальнего Востока необходима современная инфраструктура, в том числе - телекоммуникационная. О том, насколько жители Востока России обеспечены услугами связи и доступны ли им передовые телеком-технологии, "ДК" рассказал директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон" Андрей ЛЕВЫКИН.
статьи раздела
Проект ДК
22 Августа 2017, 14:22
Спрос на гостиницы Владивостока вырос на 100% Восточный экономический форум с каждым годом привлекает все больше гостей
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Компании
24 Августа 2017, 18:23 | Компании

АО "Концерн "Моринформсистема-Агат" становится важным звеном гражданского судостроения на Дальнем Востоке

Российская судостроительная отрасль получила новый импульс к развитию. Эта тенденция уже формируется, а наряду с одним из наиболее крупных заказчиков - Минобороны России - уже в ближайшее время работы добавят рыболовецкие компании. Есть запрос на гражданское судостроение. Это смещает вектор развития предприятий оборонно- промышленного комплекса в сторону выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.

Данный тренд четко прослеживается в последние годы. «Концерн «Морин-формсистема-Агат» подхватил этот тренд и начинает играть все большую роль в развитии судостроительного комплекса Дальнего Востока.

От боевых систем до «бинарного льда»

Акционерное общество «Концерн «Моринформсистема-Агат», возглавляемое генеральным директором Георгием АНЦЕВЫМ, - это конгломерат из 16 предприятий, расположенных по всей России, имеющий более 10 тысяч высококвалифицированных сотрудников и огромный опыт передовых разработок. При этом, несмотря на то что основное направление его деятельности сугубо военное - боевые информационно-управляющие системы, предприятие успешно подстраивается под реалии, где упор сделан на продукт уже гражданский.

Одним из наиболее очевидных способов решения этой задачи является наращивание опыта в управлении сложными масштабными проектами в гражданской сфере. Уже сегодня Концерн выступает одним из ключевых участников работы по импортозамещению судового комплектующего оборудования, производя практически весь спектр радиоэлектронных и общесудовых систем, включая навигационное оборудование, гидроакустические системы, средства связи, камбузное оборудование, системы пожаротушения, мостиковые системы и многое другое.

Многие изделия без преувеличения уникальны. Например, одним из предприятий Концерна - АО «ЦНИИ «Курс» - была создана многоцелевая инновационная технология на основе теплоносителя с фазовым переходом, получившая название «бинарный лед», предназначенная для обеспечения рыболовецких судов эффективным средством охлаждения. Технология привлекательна как для рыболовного флота, где она может использоваться для низкозатратной заморозки и транспортировки рыбы, так и для пищевой промышленности в целом.

Приморье - регион робототехники

Наряду с диверсификацией продуктовой линейки Концерн ведет политику региональной экспансии, сосредотачивая свое внимание на территориях, имеющих предпосылки для развития в них определенных компетенций.

- Важнейший форпост Концерна на востоке страны - это Приморский край. Причем Дальний Восток - не просто важнейшая точка присутствия, но и центр развития инноваций, коллаборации фундаментальной науки и промышленности, отправная точка для расширения международного сотрудничества, - рассказывает директор по развитию гражданской продукции и инновациям Концерна Станислав ЧУЙ.

Важнейшим доказательством особого отношения к Дальневосточному реги-ону является принятое несколько лет назад решение о создании во Владивостоке для разработки и производства образцов подводной робототехники, на базе Специального конструкторского бюро приморского завода «Изумруд», обособленного подразделения Концерна Дальневосточного центра компетенций, возглавляемого Валерием Кобылянским.

Всего за несколько лет молодому коллективу, основу которого составили выпускники дальневосточных вузов, удалось освоить необходимые компетенции и технологии в области проектирования и создания морских роботизированных систем. В их числе, автономный необитаемый подводный аппарат - автономный носитель гидрофизической аппаратуры, безэкипажный катер, сеть подводной связи и ряд других разработок. Первые натурные испытания разработанных приборов прошли успешно. Концерн планирует представить полученные результаты мировому сообществу уже в сентябре 2017 года в рамках III Восточного экономического форума.

- Являясь координаторами технологической платформы «Освоение океана», мы делаем все возможное для укрепления лидерства России в деле освоения Мирового океана, расширяя взаимодействие с заинтересованными представителями дальневосточной промышленности, науки и власти. Стратегическая цель Концерна «Морские информационные системы - Агат» на Дальнем Востоке - создание условий для расширения существующих и создания новых высокотехнологичных предприятий по производству конкурентоспособной продукции и предоставлению услуг во всех областях морской деятельности РФ. 

Ирина ПЕТРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год. 

Теги: судостроение  Моринформсистема-Агат 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
24 Августа 2017, 18:23
АО "Концерн "Моринформсистема-Агат" становится важным звеном гражданского судостроения на Дальнем Востоке Российская судостроительная отрасль получила новый импульс к развитию. Эта тенденция уже формируется, а наряду с одним из наиболее крупных заказчиков - Минобороны России - уже в ближайшее время работы добавят рыболовецкие компании. Есть запрос на гражданское судостроение. Это смещает вектор развития предприятий оборонно- промышленного комплекса в сторону выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
24 Августа 2017, 13:35
Андрей ДУБОВСКОВ, президент МТС: Время больших инвестиций еще не пришло Президент ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) Андрей ДУБОВСКОВ в рамках встречи с журналистами на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о том, как МТС "захватывала" регионы, по какому принципу сегодня распределяются инвестиции в территории и почему связь уже сегодня можно считать бесплатной.
статьи раздела
Компании
24 Августа 2017, 13:31
Евгений МАКАРОВ, директор по стратегическому развитию ГК "Акцент": "Акцент" - региональный бренд федерального масштаба Развитие цифрового общества, информационных технологий - сегодня актуальная повестка дня и для федерального правительства, и для бизнеса
статьи раздела
Проект ДК
22 Августа 2017, 14:15
Инвестиционный климат Приморья зависит от слаженной работы каждого звена Повышение конкурентоспособности России на мировой арене невозможно без создания единой системы улучшения инвестиционного климата в регионах, обеспечивающей постоянный приток инвестиций, распространение лучших практик и эффективный диалог бизнеса и власти. Одним из элементов этой системы выступает Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. О том, какие шаги предпринимает Приморский край для повышения позиций в этом рейтинге, деловому журналу "Дальневосточный капитал" рассказал директор Инвестиционного агентства Приморского края Антон РОДИОНОВ.
статьи раздела
Тема номера
22 Августа 2017, 09:30
Инвестиции взбодрили стройки Дальнего Востока За последние два года более 15 млрд рублей инвестированы Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) в экономику региона. Капитал фонда стал эффективным финансовым рычагом, который позволил запустить ряд крупных промышленных и инфраструктурных проектов, а также масштабную программу поддержки малого и среднего бизнеса.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика