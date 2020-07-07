|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 07 Июля, 23:19 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Наставники научат математике бизнеса
Помощь оказали, вопросы остались
Приморский край - один из первых регионов, в которых были приняты законы, снижающие налоговую нагрузку на бизнес в период пандемии коронавируса. Бизнес-омбудсмен Борис Титов в одном из своих выступлений заметил, что наш край находится впереди многих субъектов Федерации, предпринявших максимальные усилия для помощи малому и среднему предпринимательству. Среди них - снижение ставки по упрощенной системе налогообложения, льготы по имущественному и транспортному налогу для пострадавших отраслей, арендные каникулы в отношении площадей региональной собственности, в том числе земельных участков. На начальном этапе пандемии, связанной с коронавирусом в России, подобные меры приняли только 50 из 85 регионов.
В то же время Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России в обращении к главе государства не раз заявлял, что меры, принятые на федеральном уровне, недостаточны. Многие из них действительно были скорректированы и расширены, и теперь имеют свои результаты.
Так, на 1 июня в налоговые органы края поступило 17 971 заявление на получение субсидии от 14 985 предпринимателей из пострадавших от коронавируса сфер бизнеса. Компании претендуют на финансовую помощь в размере по 12 130 рублей в месяц на каждого сотрудника (размер МРОТ). Субсидию на этот период выплатили примерно по 50% заявлений.
В то же время, в соответствии с Реестром МСП, зарегистрировано около 98 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, относящихся к малому и среднему бизнесу. Выходит, что субсидии на заработную плату получили лишь около 9% из них.
Однако сегодня более чем очевидно, как сокращаются отчисления в бюджет Приморского края. Сложно спорить и с другими фактами: помощь получили не все, остались проблемы с определением основного ОКВЭД, невнятная формулировка в определении социально ориентированного бизнеса и социально ориентированных НКО, не всегда отсрочки по налогам или снижение налоговых ставок позволяют предпринимателям в ДФО остаться на плаву, душат аренда и коммунальные платежи. По сей день не урегулировано юридическое толкование форс-мажора в применении к вынужденной приостановке деятельности компаний в период самоизоляции.
Слово и дело за бизнесом
В сложившейся ситуации логично предположить, что Приморский бизнес сегодня нуждается в адресной поддержке иного рода, неком информационном плече, разъяснении о том, как остаться в этот сложный период на плаву, как не потерять свое дело, а, быть может, начать с чистого листа.
Сегодня ближайшими задачами центра являются разработка и запуск в середине июня 2020 года некоммерческой программы «Бизнес-наставник». С этой инициативой выступил центр «Мой бизнес» в Приморском крае. В ходе реализации программы представители ведущих частных компаний региона смогут поделиться своими секретами, экспертной оценкой, провести в некоторых случаях аудит проектов коллег, совершающих первые шаги на рынке.
Трехуровневый маркетплейс
Итак, будет создан специальный информационный маркетплейс - интернет-платформа, где приморские бизнесмены, желающие получить знания от гуру местного бизнеса, смогут пройти регистрацию и стать участниками программы «Бизнес-наставничество».
В данной программе предусмотрен отборочный фильтр для бизнесменов, которые намерены зайти в обучение. Затем всех подавших заявки на информационной платформе распределят по отраслям, поскольку каждый наставник возьмет под свое крыло определенное количество желающих, в соответствии с направлениями бизнеса. Главная цель этого проекта - объединить предпринимателей: думающих начать свое дело, делающих в нем первые шаги, желающих изменить концепцию своего бизнеса и тех, кто уже в рынке, но пока не в совершенстве владеет знаниями о финансовых инструментах, бюджетировании, организационных вопросах и других тонкостях, в том числе налогового и таможенного законодательства.
Очевидно, что недостаточное знание законов финансовой грамотности порождает многочисленные проблемы, и это не новость. Если кому-то будет необходима оценка результатов своего дела, здесь будут наставники - эксперты, которые смогут вникнуть в суть проекта, в его бухгалтерию. Есть необходимость разобраться в целесообразности и эффективности применения IT-решений? - наставник из информационной сферы бизнеса подскажет ответ. Сложности в логистической сфере? Свою консультацию предоставит наставник из этой отрасли.
Программная задача в том и состоит, чтобы в качестве наставников привлечь подобных специалистов для столь серьезной работы. Миссия наставника - это не только передать свои знания, поделиться опытом, но и предоставить прямые контакты других специалистов, институтов, учреждений, что называется - точный адрес, где можно получить однозначный ответ на возникшую проблему. Тем самым предпринимателю предоставляется дополнительное время для занятий своим бизнесом, а не решения рутинных вопросов.
К участию в проекте приглашаются и наставники федерального уровня, например, Дмитрий Алексеев. Те гуру бизнеса, которые четко понимают, как запустить торговую и логистическую сеть в федеральном масштабе, как правильно строить математику бизнесу. Они смогут раскрыть азы формирования крупного проекта, подскажут, как сделать полноценный open-офис и эффективно задействовать в работе персонал фирмы. Программа «Бизнес-наставничество» заинтересует и тех предпринимателей, которые строят планы о масштабировании своего дела, мечтают выйти со своими продуктами и услугами за пределы Приморья или, напротив, расширить свое присутствие в крае.
Центр рассчитывает, что за несколько месяцев предприниматель сможет благодаря опытным кураторам решить одну из прикладных проблем своего бизнеса. Причем участие предпринимателей будет абсолютно бесплатным. Партнерами программы на безвозмездной основе станут представители общественных организаций, таких как «Деловая Россия», «Опора России», равно как и наставники из бизнес-среды. Административные расходы программы «Бизнес-наставничество» - оплату создания информационного ресурса - формы для регистрации участников, специальных программ для онлайн-связи, аренды зала для коллоквиумов и коворкингов возьмет на себя центр «Мой бизнес».
Результаты по проектам, принявшим участие в программе «Бизнес-наставничество», планируется получить в конце 2020 года. Такой срок позволит в реальной ситуации увидеть, как за два налоговых периода (квартала), бизнес смог воспользоваться советами наставников, встать на ноги и, как минимум, не уйти в минус. А может быть, кому-то удастся открыть еще одну компанию?! Словом, получить импульс, сделать рывок, не топтаться на месте.
В случае, если данный проект на практике докажет свою востребованность и эффективность, его планируется масштабировать и развивать в следующем году. Чем больше возможностей появится у приморских предпринимателей, чем больше наладится контактов в бизнес-сообществе в рамках обычной человеческой коммуникации, тем лучше для продвижения их дел. Приглашаем к участию в проекте и бизнесменов из других регионов ДФО, как в качестве участников, так и в качестве бизнес-наставников проекта в будущем.
- Наставники научат математике бизнеса
- "Дальзавод" против "Дальморепродукта"
- "Акцент" на первой линии помощи
- ХАБ достроят синхронно с ГПЗ
- Владивостокская нефтебаза обустроила альтернативную дорогу
- "Роснефть" не оставила в беде владивостокский зоопарк
- Сбербанк банкротит учредителя торговой сети "Три кота"
- FESCO возглавил новый президент
- У рекрутеров ННК – весенний призыв
- Завод по переработке минтая ждет квот
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.