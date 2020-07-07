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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Июля, 23:19 |
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"Дальзавод" против "Дальморепродукта"
Как следует из картотеки арбитражных дел, судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 7 июля. Сумма требований «Дальзавода» к должнику составляет 24,27 млн рублей, сообщает РИА "Интерфакс - Дальний Восток".
На сайте ХК «Дальморепродукт» говорится, что компания в состоянии обеспечивать весь цикл от добычи и переработки морепродуктов до транспортировки и хранения их на берегу. «Холдинг имеет в своей собственности более двух десятков единиц рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего флота, транспортных судов для перевозки рыбопродукции, портовые мощности для приема и обработки судов, складские емкости для хранения рыбопродукции на берегу», уточняет «Интерфакс».
Досье «Дальневосточного капитала»: По данным системы «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром АО «Холдинговая компания «Дальморепродукт» является Владимир РЯЗАНОВ, которому через принадлежащее ему ООО «Владконэк» принадлежит 72,94% акций АО. Гендиректором и единственным владельцем ООО «Дальзавод», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», является Ольга КОЛОБОВА, бывший совладелец АО «Холдинговая компания «Дальморепродукт».
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