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04 Июля 2020, 18:48 | Компании |
"Акцент" на первой линии помощи
Руководитель известной IT-компании - о трендах работы с информацией
Пресса, СМИ, диджитал - везде: в реальной жизни и в интернет пространстве на протяжении уже 3-х месяцев говорят, в сущности, об одном - эпидемии CОVID и последствиях этого явления для мировой экономики. В этой уникальной ситуации, которая произошла впервые, одним из главных запросов была помощь в области ит-технологий - удаленный доступ, конференц-связь, защищенные каналы связи и так далее. В этот сложный период компания «Акцент» разместила пресс-релиз о бесплатной помощи в организации удаленной работы для компаний города. Сейчас мы решили пригласить генерального директора системного интегратора ООО «Акцент» Александра Вознесенского к разговору.
- Александр, давайте поговорим о том, какая ситуация в вашей компании? Какие настроения?
- Размышляя о нашем разговоре, я понял, что мне есть что сказать (улыбается). Я горжусь своим коллективом, своей компанией. Мы очень быстро адаптировались к изменениям - перевели офис на удаленную работу, настроили коммуникации, распределили зоны ответственности. ИТ-бизнес, как сектор экономики, - очень мобильный и быстро меняющийся. Видимо это и дает нам преимущества - мы никогда не «почиваем на лаврах», всегда готовы к изменениям. Кризисные, критические ситуации ярче всего показывают слабые и сильные стороны любого дела. Цена ошибки становится дороже, а стоимость успеха - выше.
- Что вы думаете о ситуации в экономике и бизнесе в связи со сложившейся ситуацией изоляции?
- У меня есть ощущение, что об изоляции и эпидемии вируса COVID должны говорить профессионалы. Поэтому предлагаю обсудить опыт, который получили компания «Акцент», наши партнеры и заказчики в связи с изменившимися условиями рабочего процесса, требованиями и запросами в сфере коммуникаций и технологий. Сразу хочу сказать, что это был сложный период, и в каком-то смысле он таковым остается и до сих пор, но это и очень интересный опыт быстрого реагирования на изменение внешних обстоятельств. Принимать решения приходится очень быстро, и вовлеченность в рабочий процесс должна быть максимальной.
Компании «Акцент» было несложно перейти в режим удаленной работы. Наши бизнес-процессы, технологические процессы позволяют сотрудникам работать в любой точке мира, если в этом есть необходимость. Но мы наблюдаем различный уровень подготовленности наших заказчиков и партнеров. Когда все массово стали закрывать офисы, переводить их в режим удаленной работы, изменять рабочие процессы, нашим заказчикам потребовалась помощь. Наиболее востребованные услуги - быстрое внедрение программного обеспечения, настройка конференц-связи, безопасное подключение рабочих мест к ресурсам организации, увеличение мощностей ИТ-инфраструктуры. Было понятно, что люди и бизнесы попали в сложную ситуацию, и им требуется помощь. С марта месяца компания «Акцент» бесплатно помогала многим компаниям Владивостока и Приморского края перевести офисы на удаленный режим работы - устанавливали программное обеспечение, настраивали рабочие места и планерки, предоставляли поддержку в организации учебного процесса образовательных учреждений города и края. С предложением об оказании бесплатной помощи нашим заказчикам пришли сами сотрудники компании «Акцент». Приятно осознавать, что наш коллектив состоит из неравнодушных людей, готовых подставить плечо в сложной ситуации.
- Сейчас постепенно жизнь начинает входить в обычный ритм. Как изменились потребности ваших заказчиков? Что востребовано? Какие технологии интересуют людей?
- Мы прослеживаем интересный и, по нашему мнению, закономерный тренд, который показывает повышение интереса в области систем безопасности, надежного хранения данных (СХД), виртуализации, искусственного интеллекта, распознавания лиц, измерения температуры тела, защиты информации, защиты передачи данных и каналов связи. Это обусловлено текущей ситуацией в мире, меняющимся форматом привычных вещей. Быстрее всего на изменения реагирует ритейл, банковский сектор, производство - там, где люди работают в реальном режиме и остановка процесса приравнивается к закрытию бизнеса. Если ранее проекты обсуждались, но откладывались на неопределенный срок, то сейчас направление информационных технологий и автоматизации бизнеса находится под пристальным внимаем руководителей компаний. Вырос уровень понимания и осознанности, что на ключевых технологиях, обеспечивающих процессы жизнедеятельности предприятия, экономить неразумно, зачастую это приводит и к большим потерям.
- У «Акцента», как системного интегратора, очень интересная роль - быть связующим звеном между потребностями рынка и решениями, которые предлагают производители. Ваша задача - хорошо и быстро ориентироваться в новых технологиях и правильно внедрять их в жизнь. Я думаю, для всех будет интересно узнать, что предлагают производители ИТ-решений, в какую сторону планируют развитие технологий, что предлагают рынку?
- С удовольствием расскажу о наших партнерах - производителях ИТ-решений, о технологиях, помогающих сделать жизнь намного комфортнее, технологичнее, лучше. У нас крайне интересный сегмент рынка - мы занимаемся системной интеграцией и внедрением разработок мировых ИТ-производителей. Это можно назвать миссией нашей компании. Мы стоим на первой линии интеграции технологий в реальную жизнь вокруг каждого из нас.
Простые примеры - внедрение искусственного интеллекта, распознавание лиц, камеры с измерением температуры тела, видеонаблюдение, технологии систем учета и доступа, различные программы и оборудование для защиты каналов связи, защиты информации. Мы уже так привыкли к онлайн платежам, к покупкам в интернет магазинах, что часто не задумываемся о безопасности этих действий. При переводе бизнеса из офлайна в онлайн риски мошенничества или кибер-преступлений сильно возрастают. «Акцент» работает со всеми ведущими производителями решений в области информационной безопасности, имеет сертификаты партнера, подтверждающие квалификацию и объемы продаж.
Мы уверены в том, что можем подобрать оптимальное решение под любую задачу в области защиты информации и персональных данных, защиты периметра организации и web ресурсов. Несколько слов о системах безопасности, инженерных системах, системах доступа и видеонаблюдения. Производители очень быстро внедряют востребованные опции в свое оборудование - распознавание лиц, тепловизоры, потоковое видео. Это направление занимает серьезный сегмент в наших инженерных проектах. И, заканчивая про технологии, хотелось бы отметить, что системы конференц-связи от Panasonic, Cisco, Auvix, Polycom закрывают все потребности заказчика, как по возможностям и качеству, так и по ценовому выбору.
- В заключение нашего разговора. В период кризиса и экономического спада, мы часто слышим рассуждения об отъезде ит-специалистов за границу, в нашем случае - в среднюю часть России. Что вы думаете об этом?
- Как и везде, здесь нет однозначного мнения. Талантливые IT-специалисты востребованы всегда. Не думаю, что ситуация с вирусом COVID спровоцирует массовый выезд за рубеж. Сложности испытывают компании по всему миру, а не только в России. В материале на RBC - «Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж». Я не поддерживаю данные опасения. Многие люди изменили свои планы и отложили смену места жительства на неопределенное время.
Хочу отметить, что «Лаборатория Касперского» с самого начала пандемии предприняла ряд мер для поддержки своих потребителей - компания предоставила возможность бесплатного продления лицензий до июня 2020 г., выделила корпоративные продукты, которые интеграторы могли устанавливать бесплатно. Компания «Акцент», являясь официальным партнером «Gold» «Лаборатории Касперского» на Дальнем Востоке, разделяет социально-ответственную позицию крупнейшего российского производителя в области защиты информации. Думаю, что именно период турбулентности позволяет ярко демонстрировать достоинства, которыми обладает специалист. И их вполне реально реализовывать на Дальнем Востоке (улыбается).
- Александр, спасибо за разговор и ваше мнение. Думаю, нашим читателям будет интересно.
- Мы давно сотрудничаем с вашим издательством, и мне всегда приятно поделиться своим пониманием, опытом и новинками рынка ИТ. Будьте здоровы.
Юрий Рогов
Теги: it-компании Акцент
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