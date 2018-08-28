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31 Августа 2018, 18:23 | Компании

Вертолет Ка-62 представят на ВЭФ-2018 во Владивостоке

Авиастроители Приморья определились с началом продаж вертолета Ка-62

На IV Восточном экономическом форуме будет представлен летный образец новейшего гражданского многоцелевого вертолета Ка‑62, изготовленный в ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех). О состоянии производства вертолета Ка-62 и перспективах предприятия рассказывает его управляющий директор Юрий ДЕНИСЕНКО.

 


 

- Юрий Петрович, расскажите, пожалуйста, на каком этапе реализации сегодня находится проект Ка-62?

- На сегодняшний день проект развивается в соответствии с графиком. Первый летный образец вертолета Ка-62 готовится к процедуре сертификации, которую планируется начать до конца текущего года. На данной машине были доработаны и усилены конструкции корпуса рулевого винта и хвостового оперения. На втором летном образце Ка-62 завершена проверка бортовых систем в условиях компьютерной имитации полета. В настоящий момент к данному этапу испытаний подошел и третий летный образец этой машины. Помимо сертификации самого вертолета, как продукта, и его конструкции, мы также должны будем сертифицировать все основные технологические процессы, связанные с его выпуском. Завершить сертификационные испытания и получить сертификат типа Авиарегистра России по нормам АП-29 на Ка-62 в базовом грузопассажирском варианте планируется в 2019 году, а в 2020 предполагается его сертификация по европейским нормам летной годности в EASA.

- Когда планируется начать продажи вертолета Ка-62?

- Мы планируем начать продажи вертолета Ка-62 в 2020 году. К данной машине проявляют интерес как отечественные, так и зарубежные заказчики. Кроме того, мы ведем параллельную работу по военному облику данного вертолета, обсуждаем с Минобороны те миссии вертолета, которые он должен выполнять. Выставляя Ка-62 на площадке ВЭФ в преддверии начала сертификационных испытаний, мы делаем ставку на привлечение и других потенциальных заказчиков вертолета, которыми могут быть гражданские авиакомпании, осуществляющие региональные перевозки и оффшорные работы, а также государственные и коммерческие структуры, и инвесторов, готовых выделять средства на модернизацию нашего производства и нашей продукции.

- Как продвигается реализация проектов по модернизации производства?

- В рамках федеральной целевой программы «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ААК «Прогресс» сегодня на предприятии проводятся работы по восьми производственным направлениям: реконструкция гальванического, композитного, термического, механосборочного и испытательного производств, цехов подготовки производства, компрессорной станции и технологической котельной. Завершение работ запланировано на конец текущего года. Также мы планируем через Министерство по развитию Дальнего Востока включить «Прогресс», как дальневосточное предприятие, которое пользуется приоритетами при разработке и создании экспортной продукции, в национальные проекты, связанные с ориентированием продукции на экспорт.

- В этом году на «Прогрессе» состоялась торжественная церемония открытия аэродромной базы после проведенной реконструкции. Как это отразилось на работе предприятия?

- В результате реконструкции пропускная способность летно-испытательной станции увеличилась почти в 2 раза, что позволяет заводу не только обеспечить строгое выполнение всех сроков по действующим контрактам, но и дальнейший рост производственных возможностей. Кроме того, при прохождении дополнительной сертификации наша аэродромная база может быть также использована в качестве аэродрома для гражданских региональных авиаперевозок. В ходе неоднократных переговоров с Главой Приморского края Андреем ТАРАСЕНКО была обозначена взаимная заинтересованность сторон в организации пассажирских перевозок в Приморском крае с использованием вертолетной техники.

Фото автора и Евгения САВИНА.

Юлия БУШУЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год. 

Теги: Вертолеты России  ВЭФ  Прогресс 


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