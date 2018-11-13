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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 15 Ноября, 05:42 |
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"Дивия-Фарм Сахалин" пустит морскую капусту на биодобавки
Заготовленную в прибрежной зоне западного Сахалина морскую капусту здесь перерабатывают на специальных установках, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
Полученный продукт в дальнейшем отправляется в Санкт-Петербург, где уже головная организация производит из него биологически активную добавку «Ламина Форте». Средство используют в медицине для профилактики заболеваний щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, атеросклероза и реабилитации онкобольных.
На сегодняшний день концентрат из морской капусты в России выпускают всего два предприятия. Главная ценность сахалинской продукции - инновационная технология, которая позволяет отказаться от применения сильных кислот, этилового спирта и химических добавок. Используя специальный аппарат, разработанный учеными из Новосибирска, на Сахалине научились перерабатывать ламинарию особым образом. В ходе этого процесса разрывается плотная мембрана клетки морской капусты, что делает максимальным усвоение полезных веществ.
Часть затрат на покупку и монтаж сложного оборудования островной компании компенсировали власти. Уникальный инвестиционный проект ранее положительно оценила экспертная группа при региональном правительстве, а также специалисты Сахалинского агентства по привлечению инвестиций.
В планах предприятия - приобрести еще одну установку для производства концентрированного геля, который применяют в пищевых целях, косметической промышленности и фармакологии.
Круг потенциальных партнеров «Дивия-Фарм Сахалин» постоянно расширяется. Большой интерес к концентрату ламинарии японской, сделанному на Сахалине, уже проявили национальный медицинский исследовательский центр онкологии Санкт-Петербурга и здравницы Алтайского края. Кроме того, компания из Южной Кореи намерена приобрести партию «Ламина Форте» и реализовывать российскую биологически активную добавку на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2018 год.
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