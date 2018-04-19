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РусГидро получило кредит под 5% годовых
Срок займа - 8 лет, ставка - 5% годовых. Сделка одобрена Советом директоров РусГидро в феврале 2018 года, сообщает пресс-служба ФРДВ.
За счет средств займа будет профинансировано порядка 50% потребности в инфраструктуре Сахалинской ГРЭС-2. Предложенная Фондом льготная ставка позволит РусГидро снизить стоимость финансирования проекта и оптимизировать величину тарифа на электроэнергию.
Сахалинская ГРЭС-2 - один из ключевых инвестпроектов на Дальнем Востоке, реализуемых РусГидро в соответствии с Указом президента РФ. Проект строительства первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 включен в программу развития электроэнергетики Сахалинской области и признан приоритетным для финансирования Правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Новая станция строится для замещения выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС и увеличения общей мощности островной изолированной энергосистемы Сахалина. При строительстве применяются уникальные технологии, не имеющие аналогов в России. Так, будет построена сухая башенная градирня - инновационное конструкторское решение, позволяющее сэкономить около 30% воды, используемой при работе станции. На ГРЭС-2 также будут установлены 33-метровые электрофильтры, что позволит снизить воздействие на окружающую среду.
Установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт. Годовая выработка электрической энергии - 840 млн кВт.ч. В качестве топлива станция будет использовать бурый уголь сахалинских месторождений. Ввод в работу Сахалинской ГРЭС-2 создаст запас надежности энергетической инфраструктуры с учетом роста промышленности региона, развития производственного сектора и жилого фонда.
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