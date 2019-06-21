|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 22 Июня, 00:54 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 06, 2019
21.06 |Во Владивостоке открывается Первый Дальневосточный фестиваль юной книги "Фарватер №1"
21.06 |Стоимость проезда в автобусах Владивостока не превысит 30 рублей
21.06 |Более 3 млн рублей собрано на диагностику и реабилитацию ветеранов Приморья
21.06 |В Приморье построят гостинично-развлекательный комплекс Imperial
21.06 |Арктика накануне перемен
21 Июня 2019, 09:15"Полиметалл" мыслит категориями десятилетий Генеральный директор компании "Полиметалл" Виталий НЕСИС и директор Магаданского филиала АО "Полиметалл УК" Владимир БЛОШКИН провели в Магадане традиционную встречу с журналистами региональных изданий, на которой подвели некоторые итоги деятельности компании на Дальнем Востоке и обозначили перспективы проектов
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
20 Июня 2019, 16:15 | Компании |
У Восточной горнорудной компании новый лидер
На общем собрании участников ООО "Восточная горнорудная компания" (ВГК) принято решение о назначении новым генеральным директором Максима КУЗЕМЧЕНКО, сообщает пресс-служба компании
Максим Куземченко перешел на работу в «ВГК» с должности управляющего директора НПК «Объединенная вагонная компания», где он курировал развитие бизнеса, международную экспансию и систему снабжения. Ранее, до начала работы над созданием и развитием вагоностроительного проекта группы «ИСТ», Максим Куземченко являлся гендиректором «Украинской горнодобывающей компании», занимал различные управляющие должности в компаниях «Полиметалл», «Балтийский завод», «Харьковский тракторный завод», «Кузбассуголь», «Северсталь».
Должность генерального директора в связи с переходом на новое функциональное направление покинул Станислав ПЛОЩЕНКО. Помимо этого, он остается членом Совета директоров ООО «ВГК», говорится в пресс-релизе компании.
Теги: Сахалинская область ВГК
Loading...
Новости раздела
- У Восточной горнорудной компании новый лидер
- ВГК обзаводится уникальным флотом
- Сахалинский завод СПГ пошел на второй десяток
- "Дивия-Фарм Сахалин" пустит морскую капусту на биодобавки
- РусГидро получило кредит под 5% годовых
- Рыбоперерабатывающий завод построят на Курилах под инвестквоты
- Камчатка - Сахалин - Магадан: в зоне доступа
- На Сахалине интернет в "Горном воздухе" заработал на суперскоростях
- "Пепеляев Групп" прописалась на Сахалине
- ВГК собирается поставлять уголь в Малайзию, Индию и на Филиппины
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
21 Мая 2019, 17:36Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.