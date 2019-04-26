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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 30 Апреля, 14:17 |
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ВГК обзаводится уникальным флотом
Четыре самоходные баржи, каждая из которых имеет длину около 100 метров и грузоподъемность 7 500 тонн, были доставлены на специальном грузовом судне Heavy Lift. В пути оно находилось около двух недель. После завершения таможенных процедур в порту Корсаков баржи уже своим ходом отправятся в порт «Шахтерск» Углегорского района.
К берегам Сахалина подойдет еще одно судно «ВГК Стивидор» - плавучий терминал-перегружатель «RT GENOVA» грузоподъемностью 55 000 тонн. Он обладает скоростью погрузки 4 000 тонн в час. Судно также будет следовать из Индонезии, но до нового места назначения оно доберется своим ходом. По техническим характеристикам и производительности доставленные баржи не имеют аналогов на Дальнем Востоке, а перегружатель «RT GENOVA» - уникальный комплекс для России в целом.
Все пять судов будут использованы при отгрузке угля через порт «Шахтерск». «Восточная Горнорудная Компания» ежегодно наращивает объемы экспорта. В этом году они будут увеличены на треть - до 10 млн тонн угля. Новые суда позволят достигать планируемых объемов. С их помощью в акватории порта «Шахтерск» будут обрабатываться еще более вместительные сухогрузы - балкеры типа Panamax грузоподъемностью до 100 000 тонн.
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