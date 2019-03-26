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27 Марта 2019, 14:30 | Компании |

Сахалинский завод СПГ пошел на второй десяток

Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин-2", оператором которого является компания "Сахалин Энерджи", отметил десятилетие

Он был запущен в феврале 2009 года, а в 2010 году уже вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации помогла увеличить производство на 20%, говорится в сообщении компании.

Ввод в эксплуатацию завода СПГ в Пригородном по существу проложил новый энергетический маршрут для нашей страны, укрепив геополитическое влияние России как страны-поставщика энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня сахалинский завод обеспечивает около 3,6% мирового объема сжиженного природного газа и около 4,8% - рынка СПГ АТР. Компания поставляет сжиженный газ в Японию, Южную Корею, Китай, Индию, Таиланд, Тайвань и Кувейт.

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») является оператором проекта «Сахалин-2», одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов с мощной инфраструктурой добычи, транспортировки и переработки природных углеводородов. Компания является экспортером нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Досье "Дальневосточного капитала": Инфраструктура проекта включает, в частности, три морских ледостойких платформы, транссахалинскую трубопроводную систему, в состав которой входят около 280 км морских трубопроводов, а также наземные газопровод и нефтепровод, общей протяженностью около 1600 км, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти, а также первый в России крупнотоннажный завод по производству сжиженного природного газа, который производит более 3,6% мирового объема СПГ.

Акционерами «Сахалин Энерджи» являются ПАО «Газпром» (50% + 1 акция), «Роял Датч Шелл» (27,5% - 1 акция), «Мицуи» (12,5%) и «Мицубиси» (10%).

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2019 год. 

Теги: СПГ  Сахалин-Энерджи  Сахалин-2 


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