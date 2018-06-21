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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:47 |
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ВГК собирается поставлять уголь в Малайзию, Индию и на Филиппины
«После покупки нового перегружателя стала возможна погрузка судов типа Panamax дедвейтом 70-80 тыс. тонн. Это позволит компании стать надежным поставщиком угля в Малайзию, Индию, на Филиппины», - говорится в сообщении ВГК.
Еmco-1 будет грузиться у причала порта Шахтерск, выходить на рейд и своими кранами загружать уголь на Panamax.
Досье «Дальневосточного капитала»: Группа «ИСТ» и Олег МИСЕВРА в 2013 году создали совместное предприятие ООО «Восточная горнорудная компания» для добычи и экспорта угля Дальнего Востока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). СП объединило угольные активы партнеров, расположенные на Сахалине и в Магаданской области. В состав предприятия от Олега Мисевры вошли ООО «Сахалинуголь-2» (держатель лицензий на Солнцевское месторождение), «Сахалинуголь-6» и «Обогатительная фабрика» вместе с морским портом Шахтерск. От группы «ИСТ» - ЗАО «Северо-восточная угольная компания» (держатель лицензий на месторождения в Магаданской области).
В текущем году «Восточная горнорудная компания» планирует добыть на Сахалине более 3 млн тонн угля, в прошлом году добыча составила 2,4 млн тонн при общем объеме угледобычи в регионе 4,5 млн тонн. Пробные партии сахалинского угля в 2015 году компания поставила в Индию и в Мьянму. Сахалинский уголь экспортируется в страны АТР (Японию, Республику Корея и КНР).
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