|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 25 Мая, 03:21 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Рыбоперерабатывающий завод построят на Курилах под инвестквоты
Компания в числе первых в стране подписала на коллегии Росрыболовства договор о закреплении и предоставлении доли инвестиционной квоты, согласно Постановлению Правительства РФ «О закреплении и предоставлении доли квоты добычи водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства, для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства», сообщает пресс-служба островного региона.
Завершить строительство берегового завода по переработке водных биоресурсов ООО «Гранис» должно до сентября 2019 года. Объем инвестиций составит 350 млн рублей. Согласно законодательству, использовать объемы для освоения в рамках инвестквот пользователи будут уже после введения завода в эксплуатацию.
- Мы получили инвестиционные квоты одними из первых в Российской Федерации, - говорит заместитель директора ООО «Гранис» Дмитрий МАКАРЕНКО. - Благодаря им на Северных Курилах будет построено высокотехнологичное предприятие по переработке белорыбицы, кроме минтая, и рыб лососевых пород. Квота на добычу биоресурсов в размере 4,5 тысяч тонн позволит нам круглогодично задействовать будущие промышленные мощности. Также наше предприятие самостоятельно строит на острове Парамушир первый северо-курильский рыбоводный завод с плановым объемом выпуска 50 млн мальков кеты и горбуши в год.
Сахалинское пароходство может удвоить дивиденды за 2017 г, направив на них 40% чистой прибыли
Совет директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство» (СахМП) рекомендовал акционерам на годовом собрании 1 июня принять решение о выплате дивидендов за 2017 год, направив на эти цели 39,6% чистой прибыли, оставшуюся часть оставить в распоряжении компании, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы АО.
На обыкновенную акцию планируется выплатить 1 рубль 7 копеек, в целом направив на выплату дивидендов 20 млн 675,4 рубля. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 30485 тыс. 740,24 рубля предлагается оставить в распоряжении компании.
- РусГидро получило кредит под 5% годовых
- Рыбоперерабатывающий завод построят на Курилах под инвестквоты
- Камчатка - Сахалин - Магадан: в зоне доступа
- На Сахалине интернет в "Горном воздухе" заработал на суперскоростях
- "Пепеляев Групп" прописалась на Сахалине
- ВГК собирается поставлять уголь в Малайзию, Индию и на Филиппины
- На Дальнем Востоке заложен фундамент первого объекта газомоторной инфраструктуры
- Глава Сахалина сохранил место в совете директоров "РАО ЭС Востока"
- "Газпром" и Газпромпоработают на третьей линии "Сахалин-2"
- "Роснефть" перебросит "Дальневосточный-СПГ" на другую площадку
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.