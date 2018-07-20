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Пятница| 03 Августа, 10:15 |
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Компания братьев Ротенбергов построит первую очередь Сахалинской ГРЭС-2
В конкурсе также приняли участие ОАО «ГлобалЭлектроСервис» (входит в группу «Сумма» Зявудина МАГОМЕДОВА), ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ЗАО «Энергоремонт».
«ТЭК Мосэнерго» предложила за выполнение работ 29,999 млрд рублей с НДС при стартовой (предельной) цене конкурса 30 млрд 236 млн руб.
Таким образом, отмечает «РАО ЭС Востока», экономия в ходе открытых конкурсных процедур составила 237 млн рублей.
Выбор генподрядчика знаменует начало активной фазы строительства первой очереди Сахалинской ГРЭС-2. По условиям договора ОАО «ТЭК Мосэнерго» берет на себя обязательства по разработке рабочей документации, выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставке основного и вспомогательного оборудования.
Сахалинская ГРЭС-2 - один из четырех проектов инвестиционной программы «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых с привлечением денег из госбюджета (на четыре станции выделено 50 млрд рублей).
По проекту уже получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на техническую и сметную части проектной документации. В то же время строительство Сахалинской ГРЭС-2 может завершиться не в 2016 году, как планировалось, а в 2017 году.
В ходе заседания коллегии Счетной палаты гендиректор «РАО ЭС Востока», член правления «РусГидро» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ отметил, что «имеются риски переноса срока строительства Сахалинской ГРЭС-2 в связи с тем, что все разрешительные документы для начала строительства получены только в конце 2014 года, а проектные сроки строительства составляют 43 месяца».
Предполагается, что установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт, тепловая - 15 Гкал/ч. Годовая выработка будет достигать 840 млн кВт/ч. В рамках первой очереди будет выполнено строительство внутриплощадочной инфраструктуры для последующих очередей станции, суммарная мощность очередей станции составит 330 МВт. Станция будет работать на угле.
Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2015 год.
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